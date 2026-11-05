Με την κυρίως εξέταση και την αντεξέταση του Ανώτερου Υπαστυνόμου συνεχίζεται σήμερα η δίκη του Φαίδωνα

Η διαδικασία συνεχίζεται σήμερα 5 Νοεμβρίου όπως διέταξε το Μόνιμο Κακουργιοδικείο που συνεδριάζει στην Πάφο με την συνέχιση της κατάθεσης του ιδίου μάρτυρα και της αντεξέτασης του από τους συνηγόρους υπεράσπισης του κ. Φαίδωνος Χρήστο Πουργουρίδη και Νώντα Κορακίδη.

Ακολούθως αναμένεται να καταθέσει σύμφωνα με πληροφορίες ο δικηγόρος της παραπονούμενης κατά την περίοδο που φαίνεται να διαπράχθηκε το φερόμενο αδίκημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εκδίκαση της υπόθεσης αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του 2026.

Ο εν αργία Δήμαρχος Πάφου αντιμετωπίζει πέντε κατηγορίες που αφορούν βιασμό, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας με άλλη πράξη, επίθεση που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη, καθώς και χορήγηση φαρμάκου ή άλλης ουσίας ικανής να ναρκώσει ή να εξουδετερώσει τη δύναμη αντίστασης προσώπου.

Ο ίδιος έχει δηλώσει μη παραδοχή και στις πέντε κατηγορίες.