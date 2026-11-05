Κέρδη €383 εκατ. και νέα δάνεια €2,4 δισ. για την Τράπεζα Κύπρου το εννιάμηνο 2026

Τα αποτελέσματα αναλυτικά

Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 ανήλθαν σε €565 εκατ., σε σύγκριση με €548 εκατ. κατά το αντίστοιχο εννιάμηνο 2025, αυξημένα κατά 3% σε ετήσια βάση, καθώς η ισχυρή αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου, των καταθέσεων και του χαρτοφυλακίου ομολόγων, το χαμηλό κόστος των καταθέσεων και οι συνεχιζόμενες ενέργειες αντιστάθμισης, υπερκάλυψαν την επίπτωση από τα χαμηλότερα επιτόκια (το επιτόκιο καταθέσεων της ΕΚΤ ανήλθε κατά μέσο όρο στο 2.1% για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, σε σύγκριση με 2.3% για την περσινή αντίστοιχη περίοδο).

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 ανήλθε σε 2.84% (σε σύγκριση με 2.98% κατά το αντίστοιχο εννιάμηνο 2025), μειωμένο κατά 14 μ.β. σε ετήσια βάση.

Τα μη επιτοκιακά έσοδα για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 ανήλθαν σε €220 εκατ. (σε σύγκριση με €219 εκατ. για το αντίστοιχο εννιάμηνο 2025).

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 ανήλθαν σε €137 εκατ. σε σύγκριση με €133 εκατ. για το αντίστοιχο εννιάμηνο 2025, αυξημένα κατά 3% σε ετήσια βάση, λόγω αύξησης σε υπηρεσίες που αφορούν συναλλαγές και μη συναλλαγές.

Το καθαρό αποτέλεσμα από ασφαλιστικές εργασίες ανήλθε σε €51 εκατ. σε σύγκριση με €36 εκατ. για το αντίστοιχο εννιάμηνο 2025, αυξημένο κατά 39% σε ετήσια βάση. Η ετήσια αύξηση αφορά κυρίως τη θετική εμπειρία απαιτήσεων και τη μείωση του στοιχείου ζημιάς από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια στον κλάδο ζωής, τις χαμηλότερες απαιτήσεις στον γενικό κλάδο ασφάλισης (καθώς καθαρό κόστος ύψους περίπου €3 εκατ. αναγνωρίστηκε την περσινή αντίστοιχη περίοδο λόγω των πυρκαγιών του Ιουλίου 2025) και την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Εθνικής Ασφαλιστικής Κύπρου Λτδ τον Ιούλιο του 2025.

Τα συνολικά έσοδα για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 ανήλθαν σε €785 εκατ. σε σύγκριση με €767 εκατ. για το αντίστοιχο εννιάμηνο 2025, αυξημένα κατά 2% σε ετήσια βάση.

Στο 6% η αύξηση εξόδων

Τα συνολικά έξοδα για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 ανήλθαν σε €318 εκατ. σε σύγκριση με €301 εκατ. για το αντίστοιχο εννιάμηνο 2025, αυξημένα κατά 6% σε ετήσια βάση εκ των οποίων 51% αφορά το κόστος προσωπικού (€164 εκατ.), 37% αφορά τα λοιπά λειτουργικά έξοδα (€117 εκατ.) και 12% αφορά τον ειδικό φόρο επί των καταθέσεων και άλλα τέλη/εισφορές (€37 εκατ.).

Το κόστος προσωπικού ανήλθε σε €164 εκατ. σε σύγκριση με €156 εκατ. για το αντίστοιχο εννιάμηνο 2025, αυξημένο κατά 5% σε ετήσια βάση.

Οικονομικά μεγέθη

Οι συνολικές καταθέσεις πελατών του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €23,475 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 σε σύγκριση με €22,798 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2026 και με €22,187 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2025 αυξημένες κατά 3% σε τριμηνιαία βάση και κατά 6% από την αρχή του έτους.

Τα μεικτά δάνεια του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €11,724 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, σε σύγκριση με €11,491 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2026 και με €10,955 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2025, αυξημένα κατά 7% από την αρχή του έτους.

Στα €9 δισ. το πλεόνασμα ρευστότητας

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας του Συγκροτήματος (ΔΚΡ) ανήλθε σε 299% (σε σύγκριση με 305% στις 30 Ιουνίου 2026 και με 321% στις 31 Δεκεμβρίου 2025), πολύ πιο πάνω από τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις ύψους 100%.

Το πλεόνασμα ρευστότητας στον ΔΚΡ στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 ανήλθε σε €9.0 δισ.(σταθερό σε τριμηνιαία βάση και σε σύγκριση με €9.2 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2025), καθώς η τριμηνιαία αύξηση ύψους 3% στις καταθέσεις πελατών αντισταθμίστηκε από τη διοχέτευση της ρευστότητας προς το χαρτοφυλάκιο ομολόγων και τα δάνεια.

Νέα δάνεια €2,4 δισ.

Ο νέος δανεισμός που δόθηκε κατά το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 ανέρχεται σε €2.4 δισ. αυξημένος κατά 9% σε ετήσια βάση και η αύξηση οφείλεται σε ζήτηση από όλους τους επιχειρηματικούς τομείς.

Πανίκος Νικολάου: Αναβάθμιση στόχου για Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων

«Λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή μας επίδοση, αναβαθμίζουμε τον στόχο για Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων που θέσαμε για το 2026 σε επίπεδα high-teens. Για το 2026 παραμένουμε δεσμευμένοι στο στόχο μας για συνολικό ποσοστό συνήθης διανομής (payout ratio) ύψους 70%, στο ανώτατο όριο της Πολιτικής Διανομής, και πρόσθετο μέρισμα ύψους μέχρι 20% της κερδοφορίας του 2026. Διατηρούμε τη δέσμευση μας για στήριξη των πελατών μας και της ευρύτερης οικονομίας, διατηρώντας την απαράμιλλη προτεραιότητα μας για δημιουργία ισχυρών αποδόσεων στους μετόχους μας», αναφέρει σε δήλωσή του ο CEO της Τράπεζας, Πανίκος Νικολάου.