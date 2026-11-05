Γιατρός από την Ελλάδα πιάστηκε στο Αεροδρόμιο Λάρνακας με μπότοξ και σκευάσματα για αισθητικές θεραπείες (φώτο)

Ο συγκεκριμένος γιατρός, ο οποίος ταξίδεψε από την Ελλάδα, είχε διαφημιστεί τις προηγούμενες εβδομάδες από ιδιωτικό νοσοκομείο στην Κύπρο, με αναρτήσεις στο διαδίκτυο που προανήγγελλαν την παρουσία του στο νησί για τη διενέργεια ενέσιμων αισθητικών θεραπειών, μεταξύ των οποίων και μπότοξ. Οι διαδικτυακές διαφημίσεις φαίνεται πως κινητοποίησαν τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, οι οποίες ενημέρωσαν την Αστυνομία και το Τμήμα Τελωνείων.

Κατά την άφιξή του, λειτουργοί του Τελωνείου έλεγξαν τις αποσκευές του και εντόπισαν ενέσιμα φαρμακευτικά σκευάσματα, καθώς και αναισθητικά διαλύματα των οποίων η προέλευση δεν έχει εξακριβωθεί.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι συσκευασίες δεν έφεραν οδηγίες χρήσης ή σημάνσεις στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για τη νομιμότητα εισαγωγής και χρήσης τους.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν την προέλευση των προϊόντων, τις συνθήκες μεταφοράς τους και κατά πόσο προορίζονταν για τις προγραμματισμένες αισθητικές παρεμβάσεις.

Τι διευκρινίζει το Τμήμα Τελωνείων

Με επίσημη ανακοίνωσή του, το Τμήμα Τελωνείων διευκρινίζει ότι ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2026, έπειτα από αξιολόγηση πληροφοριών και με τη σημαντική συνδρομή μελών της ΔΑΟΕ και της ΥΚΑΝ.

Στις αποσκευές επιβάτη που έφθασε από την Ελλάδα εντοπίστηκαν πέντε φιαλίδια με υγρό που χρησιμοποιείται σε αισθητικές επεμβάσεις και ένα επιπλέον φιαλίδιο με αναισθητικό υγρό.

Τα έξι φιαλίδια κατακρατήθηκαν αρχικά, ενώ ζητήθηκαν οδηγίες από τις αρμόδιες Φαρμακευτικές Υπηρεσίες.

Στις 27 Οκτωβρίου οι τελωνειακές αρχές ενημερώθηκαν ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα δεν κατείχαν άδεια κυκλοφορίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ακολούθησε η κατάσχεσή τους για παραβίαση του άρθρου 9 του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Νόμου.

Η υπόθεση εξακολουθεί να διερευνάται από το Τελωνείο Λάρνακας.

Σημειώνεται ότι στην επίσημη ανακοίνωση γίνεται αναφορά σε κατάσχεση έξι φιαλιδίων, χωρίς να επιβεβαιώνεται σύλληψη του επιβάτη.

Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο τις προειδοποιήσεις των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών για τους κινδύνους που εγκυμονεί η χρήση μη αδειοδοτημένων ενέσιμων σκευασμάτων, ιδιαίτερα όταν δεν διασφαλίζονται η προέλευση, η ποιότητα και οι συνθήκες φύλαξής τους.