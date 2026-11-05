Τι γράφει ο τουρκοκυπριακός Τύπος για το Κυπριακό και την οικονομία

Η «Αβρούπα», με τίτλο «Το μυστηριώδες μήνυμα από την Τουρκία», κάνει λόγο για έντονες προσπάθειες σύγκλησης διάσκεψης 5+1. Σύμφωνα με την εφημερίδα, η κ. Ολγκίν είχε χθες ημέρα με πολλές επαφές και δήλωσε ότι επισκέφθηκε τον Αλί Μουράτ Μπαστσιερί, τον Τούρκο «πρέσβη» στα κατεχόμενα, για να λάβει μήνυμα από την Άγκυρα, χωρίς να αποκαλύψει το περιεχόμενό του. Η εφημερίδα προσθέτει ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υποδέχθηκε πολύ θετικά το μήνυμα, ενώ σημειώνει ότι δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο Χακάν Φιντάν θα επισκεφθεί το νησί, κάτι που δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα. Η κ. Ολγκίν συναντήθηκε επίσης με τους ηγέτες των κομμάτων ΡΤΚ, ΚΕΕ και ΚΚΔ, καθώς και με τον Μουσταφά Ακιντζί.

Σε άλλα θέματα, η «Αβρούπα» γράφει ότι συνταξιούχοι του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα λάβουν μπόνους 40.000 τουρκικών λιρών πριν από τις 15 Νοεμβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του «πρωθυπουργού» Ουνάλ Ουστέλ. Αναφέρει ακόμη ότι ακυρώθηκε η υποψηφιότητα του Τεβφίκ Γκιορέν από το ΡΤΚ για τον «δήμο» Γιαλούσσας – Καρπασίας, εξέλιξη που χαρακτηρίζει πλήγμα για το κόμμα.

Η «Χαλκίν Σεσί», με τίτλο «Έκκληση για οικονομικό μετασχηματισμό από τους βιομήχανους», αναφέρει ότι ο σύνδεσμος Τουρκοκυπρίων βιομηχάνων παρουσίασε «Πρόγραμμα οικονομικού μετασχηματισμού με βάση την παραγωγή και τη βιομηχανία». Το πρόγραμμα, το οποίο θα υποβληθεί στα πολιτικά κόμματα ενόψει των επερχόμενων «εκλογών», επισημαίνει ότι οι Τουρκοκύπριοι μετατρέπονται σε κοινωνία καταναλωτών και σταματούν να παράγουν, ενώ περιλαμβάνει συγκεκριμένα αιτήματα των βιομηχάνων.

Η εφημερίδα γράφει επίσης ότι συγγενείς των θυμάτων του ναυαγίου της 30ής Αυγούστου κατέθεσαν μήνυση και σε δικαστήριο της Μερσίνης. Ο Σαλίμ Χιλάλογλου, ο οποίος έχασε τη σύζυγό του, δήλωσε ότι δεν αντέχει να ακούει πως η τρίχρονη κόρη του, Ασέλ, το μόνο θύμα που δεν έχει εντοπιστεί, δεν μπορεί να βρεθεί. Σε άλλο δημοσίευμα αναφέρεται στη σύλληψη ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε ληστεία από ανταλλακτήριο συναλλάγματος, από όπου αφαιρέθηκαν χρυσός και 20 εκατομμύρια τουρκικές λίρες σε μετρητά.

Η «Κίπρις», με τίτλο «Η ΕΕ και ο ΟΗΕ έχασαν την ουδετερότητά τους», δημοσιεύει γραπτή δήλωση του προέδρου του ΚΕΕ και «πρωθυπουργού», Ουνάλ Ουστέλ. Ο Ουστέλ υποστήριξε ότι η ΕΕ αγνοεί τα «νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα της Τουρκίας και του τουρκοκυπριακού λαού» και στηρίζει αποκλειστικά τις ελληνοκυπριακές θέσεις. Είπε ακόμη ότι ο ΟΗΕ και η ΕΕ έχουν χάσει την ουδετερότητά τους στο Κυπριακό και επανέλαβε πως «η λύση δύο κρατών αποτελεί την πιο ρεαλιστική οδό», καθώς, όπως υποστήριξε, το μοντέλο της ομοσπονδίας εξαντλήθηκε στο Κραν Μοντανά.

Η «Κίπρις» αναφέρεται επίσης στην αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών και σε όσα χαρακτηρίζει μεροληπτική προσέγγιση της ΕΕ στο Κυπριακό, η οποία, σύμφωνα με το δημοσίευμα, αποτυπώνεται και στην έκθεση προόδου της Τουρκίας για το 2026. Γράφει ακόμη ότι η κ. Ολγκίν και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν συναντήθηκαν χθες για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα, ενώ προβάλλει και τις συναντήσεις της απεσταλμένης με τις ηγεσίες των ΚΕΕ, ΡΤΚ και ΚΚΔ.

Η «Γενί Ντουζέν», με τίτλο «Επιφυλακτικοί αλλά αισιόδοξοι», γράφει ότι η κατάσταση βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι. Στο επίκεντρο των επαφών βρίσκεται το πιο αμφιλεγόμενο θέμα του πακέτου επτά μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης που υπέβαλε ο ΓΓ του ΟΗΕ, αυτό των νέων σημείων διέλευσης. Εάν υπάρξει απτή πρόοδος στο πακέτο πριν από τη λήξη της θητείας του ΓΓ, δηλαδή πριν από το τέλος Δεκεμβρίου, επιδίωξη είναι να συγκληθεί άτυπη διάσκεψη 5+1. Η εφημερίδα αναφέρει ότι ενδεχόμενη συμφωνία δεν θα περιοριστεί στο άνοιγμα νέων οδοφραγμάτων, αλλά θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για ευρύτερο διπλωματικό χρονοδιάγραμμα.

Σε άλλο δημοσίευμα, η «Γενί Ντουζέν» αναφέρει ότι η πρώην «επίτροπος διοίκησης» Εμινέ Ντιιζνταρλί αντέδρασε στις δηλώσεις του Ουνάλ Ουστέλ για την καταδίκη της Φατμά Ουνάλ σε φυλάκιση στην υπόθεση των πλαστών πτυχίων, κάνοντας λόγο για «προσπάθεια παρέμβασης στη δικαιοσύνη». Αναφέρει ακόμη ότι ο ΓΓ του ΚΚΔ, Ρεντίφ Εκιντζί, τάχθηκε υπέρ της συζήτησης του νοτιοκορεατικού μοντέλου για τη στρατιωτική θητεία.

Πηγή: ΚΥΠΕ