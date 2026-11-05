Σαρωτική επιχείρηση του κυπριακού FBI κατά των κυκλωμάτων ναρκωτικών: 26 συλλήψεις και περιουσίες €500.000 στο στόχαστρο [εικόνες]

Η αξιολόγηση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν κατά τους επόμενους μήνες οδήγησε σε περαιτέρω διερεύνηση των διασυνδέσεων των εμπλεκομένων και της ευρύτερης εγκληματικής δραστηριότητας, με τις έρευνες να καταλήγουν στη σημερινή συντονισμένη επιχείρηση.

Συλλήψεις σε τέσσερις επαρχίες και στις Φυλακές

Οι αστυνομικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Αμμοχώστου, καθώς και στις Κεντρικές Φυλακές. Εκτελέστηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης και συνελήφθησαν συνολικά 26 πρόσωπα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε αδικήματα που σχετίζονται με την παράνομη προμήθεια και κατοχή ελεγχόμενων φαρμάκων τάξεως Α και Β, την κατοχή ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια, τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, τη συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, τη συμμετοχή και αποδοχή διάπραξης εγκλημάτων, καθώς και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο των ερευνών διερευνώνται, επίσης, αδικήματα που αφορούν την παράνομη κατοχή εκρηκτικών υλών και την κυκλοφορία φαρμακευτικών προϊόντων χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

Κατά τις 27 έρευνες που διενεργήθηκαν βάσει δικαστικών ενταλμάτων, παραλήφθηκαν 25.025 ευρώ σε μετρητά και 37 κινητά τηλέφωνα, ενώ εντοπίστηκαν ένα πιστόλι και ένα κυνηγετικό όπλο. Στα ευρήματα περιλαμβάνονται, επίσης, μικρή ποσότητα κάνναβης, δύο μύλοι αλέσεως με κάνναβη, δύο μισοκαπνισμένα τσιγάρα κάνναβης και περίπου 10 γραμμάρια κοκαΐνης.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν ακόμη 13 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, 534 κυνηγετικά φυσίγγια, οκτώ ζυγαριές ακριβείας, 354 κροτίδες, 456 φωτοβολίδες, 22 πυροτεχνήματα, 192 βεγγαλικά και δύο καπνογόνα.

Στο στόχαστρο και τα περιουσιακά στοιχεία

Πέρα από τις συλλήψεις και τις κατασχέσεις, σημαντικό μέρος της επιχείρησης αφορούσε την οικονομική διάσταση της υπόθεσης, με την Αστυνομία να επιδιώκει τον εντοπισμό και τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων που φέρονται να συνδέονται με την εγκληματική δραστηριότητα.

Σε συνεργασία με τη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ), εξασφαλίστηκαν δικαστικά διατάγματα δέσμευσης κατοικίας, τεμαχίων γης και οχημάτων, συγκεκριμένα δέκα αυτοκινήτων και δύο μοτοσικλετών, συνολικής εκτιμώμενης αξίας περίπου 400.000 ευρώ. Μέχρι στιγμής έχει επίσης δεσμευθεί χρηματικό ποσό ύψους 100.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η οικονομική διερεύνηση αποτελεί βασικό σκέλος της προσπάθειας αποδόμησης των εγκληματικών δικτύων, καθώς επιδίωξη είναι να πληγούν όχι μόνο τα πρόσωπα που εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών, αλλά και οι οικονομικοί μηχανισμοί που στηρίζουν τη δράση τους και τα περιουσιακά οφέλη που αποκομίζουν.

Η επιχείρηση «ΠΛΕΓΜΑ» εντάσσεται στη στρατηγική της Αστυνομίας για εντατικοποίηση της αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος, με τη ΔΑΟΕ να αναλαμβάνει τον συντονισμό των ερευνών και των επιχειρησιακών ενεργειών. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν με στόχο την πλήρη εξάρθρωση των εγκληματικών οργανώσεων και την προστασία της κοινωνίας, ιδιαίτερα της νέας γενιάς, από τη διακίνηση ναρκωτικών και την οργανωμένη εγκληματικότητα.