Στις Ηνωμένες Πολιτείες θα μεταβεί στο τέλος Νοεμβρίου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση συνεργασιών και επενδύσεων. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ανακοίνωσε παράλληλα τη συμμετοχή της Κύπρου στο Plug and Play Silicon Valley Winter Summit, με επικεφαλής τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και ενεργό παρουσία του Cyprus Catalyst.
Στις ΗΠΑ στο τέλος Νοεμβρίου ο Πρόεδρος για ενίσχυση συνεργασιών και επενδύσεων
Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανακοίνωσε τη συμμετοχή της Κύπρου στο Plug and Play Silicon Valley Winter Summit, με επικεφαλής τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.
Ο Πρόεδρος υπενθύμισε ότι τον περασμένο Απρίλιο, κατά την επίσκεψή του στο Σαν Φρανσίσκο, συναντήθηκε με Κύπριους επιστήμονες και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται με επιτυχία στην τεχνολογία και την καινοτομία. Από εκείνη τη συνάντηση, ανέφερε, προέκυψε το Cyprus Catalyst.
Πρόκειται, σύμφωνα με τον κ. Χριστοδουλίδη, για πρωτοβουλία Κυπρίων επαγγελματιών στους τομείς της τεχνολογίας, της επιστήμης και της καινοτομίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πρωτοβουλία συνδέει την κυπριακή επιχειρηματικότητα με το αμερικανικό τεχνολογικό οικοσύστημα, δημιουργώντας δίκτυα συνεργασίας, επενδυτικές ευκαιρίες και προοπτικές ανάπτυξης. «Σήμερα, αυτή η προσπάθεια αποκτά ουσιαστική συνέχεια», σημείωσε.
Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στην πρωτοβουλία Minds in Cyprus, μέσω της οποίας, όπως είπε, ενισχύονται οι δεσμοί με τους Κύπριους που ζουν στο εξωτερικό, αξιοποιούνται οι γνώσεις και η εμπειρία τους και δημιουργούνται ουσιαστικά κίνητρα και προοπτικές για τον επαναπατρισμό τους.
«Στο τέλος του μήνα θα μεταβώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, για να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο αυτή τη δυναμική, να εμβαθύνουμε τις συνεργασίες μας και να ανοίξουμε νέους δρόμους για την Κύπρο», ανέφερε ο κ. Χριστοδουλίδης. «Από τις επαφές στις συνεργασίες. Από τις πρωτοβουλίες στα αποτελέσματα. Η Κύπρος αλλάζει».
Πηγή: ΚΥΠΕ
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