Αλαλούμ στη δίκη για τα έγγραφα των Κεντρικών Φυλακών – Το Κακουργιοδικείο μέτρησε τα τεκμήρια και βρήκε ξανά διαφορές

Κατά τη δεύτερη καταμέτρηση, την οποία διενήργησε το ίδιο το Δικαστήριο, διαπιστώθηκε εκ νέου αναντιστοιχία, με αποτέλεσμα να μην αρχίσει η αντεξέταση του μάρτυρα και να ζητηθεί χρόνος για επιβεβαίωση των αριθμών.

Η αναντιστοιχία προέκυψε όταν η κατηγορούσα Αρχή ζήτησε από τον μάρτυρα, Λοχία του ΤΑΕ Αρχηγείου, Αργύρη Πετράκο, να καταθέσει τα δύο χάρτινα κιβώτια που, σύμφωνα με όσα ανέφερε, περιείχαν 551 ψηφιακά τεκμήρια.

Πρόκειται για 436 ψηφιακούς δίσκους DVD, 15 USB, 100 δισκέτες και έναν σκληρό δίσκο, για τα οποία ο μάρτυρας είχε παραλάβει μαζί και 11 εκτυπωμένους καταλόγους με το περιεχόμενό τους.

Το Δικαστήριο ζήτησε όπως τα κιβώτια καταμετρηθούν στην παρουσία του μάρτυρα, της κατηγορούσας Αρχής και των δικηγόρων των κατηγορουμένων, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο τα τεκμήρια που βρίσκονταν σε αυτά αντιστοιχούσαν με όσα αναγράφονταν στους καταλόγους.

Κατά την καταμέτρηση, ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι υπήρχε διαφορά μεταξύ του αριθμού των αντικειμένων που βρίσκονταν στα κιβώτια και των όσων αναγράφονταν στους πίνακες.

Ο εκπρόσωπος της κατηγορούσας Αρχής, Βασίλης Μπίσας, έκανε λόγο για ενδεχόμενη λανθασμένη αναφορά στους καταλόγους ως προς την αντιστοίχιση των αντικειμένων, ζητώντας να δοθεί χρόνος για νέα καταμέτρηση.

Η θέση αυτή προκάλεσε την αντίδραση των συνηγόρων υπεράσπισης, οι οποίοι υποστήριξαν ότι ο μάρτυρας παρέλαβε τα τεκμήρια σφραγισμένα και ότι η αναντιστοιχία που διαπιστώθηκε δεν μπορούσε να διορθωθεί εκ των υστέρων, καθώς επηρέαζε την αξιοπιστία της μαρτυρίας του.

Ο δικηγόρος, Στέλιος Χριστοδούλου, ανέφερε ότι ο μάρτυρας παρέλαβε συγκεκριμένο περιεχόμενο και πως δεν θα έπρεπε να του δοθεί χρόνος για να διορθώσει το λάθος.

Παρόμοια θέση εξέφρασε και η δικηγόρος, Χλόη Κωνσταντίνου. Η δεύτερη κατηγορούμενη, Αθηνά Δημητρίου, η οποία εκπροσωπεί η ίδια τον εαυτό της ενώπιον του Δικαστηρίου, επεσήμανε ότι ο αριθμός των φακέλων δεν συνάδει με τον αριθμό που αναγραφόταν στον πίνακα.

Το Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα της κατηγορούσας Αρχής για αναβολή, προκειμένου να γίνει εκ νέου καταμέτρηση και να κατατεθούν τα τεκμήρια σε επόμενη δικάσιμο, ζητώντας όπως αυτά κατατεθούν όπως ακριβώς είχαν παραδοθεί στον μάρτυρα.

Παράλληλα, το Δικαστήριο αποφάσισε να προχωρήσει το ίδιο σε δεύτερη καταμέτρηση.

Ακολούθησε διακοπή της διαδικασίας, κατά την οποία το Δικαστήριο προχώρησε στη δική του καταμέτρηση, διαπιστώνοντας και πάλι ότι υπήρχε αναντιστοιχία μεταξύ των τεκμηρίων και των σχετικών καταλόγων.

Η αναντιστοιχία στα τεκμήρια, ωστόσο, δεν ήταν το μοναδικό ζήτημα που απασχόλησε τη σημερινή διαδικασία, καθώς προηγουμένως καταγράφηκαν έντονες αντιπαραθέσεις μεταξύ της υπεράσπισης και της κατηγορούσας Αρχής αναφορικά με την κατάθεση των ψηφιακών τεκμηρίων και το κατά πόσο ο μάρτυρας είχε προσωπική γνώση του περιεχομένου τους.

Συγκεκριμένα, ο μάρτυρας Αργύρης Πετράκος κατέθεσε ότι στις 29 Οκτωβρίου 2026 παρέλαβε στο ΤΑΕ από τον Αστυφύλακα Πανίκο Κωνσταντίνου τρεις σφραγισμένους φακέλους, δύο σφραγισμένα χάρτινα κιβώτια, καθώς και ένα σφραγισμένο χάρτινο κουτί.

Όπως ανέφερε, ένας λευκός φάκελος περιείχε USB, στο οποίο βρίσκονταν 48.432 έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή και σχετικός κατάλογος, 92 χάρτες και σχέδια, συνολικά 370 σελίδων, σε ηλεκτρονική μορφή και κατάλογος, καθώς και 187 ετικέτες σε ηλεκτρονική μορφή (labels) και κατάλογος.

Σύμφωνα με όσα του αναφέρθηκαν, τα πιο πάνω εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, στην οικία του τρίτου κατηγορούμενου.

Παράλληλα, είπε πως παρέλαβε ένα σφραγισμένο χάρτινο κουτί, στο οποίο αναγραφόταν ότι περιείχε όλα τα labels, καθώς και ένα σπιράλ με τις φωτογραφίες τους.

Όπως κατέθεσε, όλα τα πιο πάνω τέθηκαν υπό τη φύλαξή του.

Όταν η κατηγορούσα Αρχή ζήτησε από τον μάρτυρα να παρουσιάσει τους τρεις φακέλους και να τους αποσφραγίσει, ο δικηγόρος της πρώτης κατηγορούμενης, Κρις Τριανταφυλλίδης, έφερε ένσταση, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε τεθεί το απαραίτητο υπόβαθρο, ώστε να προχωρήσει ο μάρτυρας σε αυτή την ενέργεια.

Ο κ. Τριανταφυλλίδης ανέφερε ότι ο μάρτυρας απλώς παρέλαβε τους φακέλους από τον Πανίκο Κωνσταντίνου, χωρίς να γνωρίζει προσωπικά τι περιείχαν.

«Λέει ότι τα παρέλαβε από τον Κωνσταντίνου. Δεν μας λέει ότι ξέρει ο ίδιος τι έχουν μέσα. Του το είπε ο Κωνσταντίνου ή το έβαλε ο ίδιος μέσα; Αν θα κάνει αναφορά σε κάτι που ο ίδιος δεν έκανε, υπάρχει ένσταση», ανέφερε.

Πρόσθεσε, μάλιστα, πως θα έπρεπε να κληθεί ως μάρτυρας ο λοχίας που του παρέδωσε τα τεκμήρια, ώστε να καταθέσει ο ίδιος.

«Δεν μπορεί να έρθει να ανοίξει και να μας πει αυτό είναι. Δεν το έκανε ο ίδιος. Που ξέρουμε πως είναι αυτό; Μπορεί να έχει άλλο USB μέσα», ανέφερε σε άλλο σημείο, επισημαίνοντας πως άλλος ήταν εκείνος που σφράγισε τον φάκελο.

Την ένσταση υιοθέτησαν και οι δικηγόροι των υπόλοιπων κατηγορουμένων.

Από την πλευρά της, η κατηγορούσα Αρχή υποστήριξε ότι το γεγονός πως ο μάρτυρας δεν γνώριζε προσωπικά το περιεχόμενο των φακέλων δεν εμποδίζει την κατάθεσή τους ως τεκμήρια, καθώς βρίσκονταν στην κατοχή του.

Όπως ανέφερε, τα ζητήματα αυτά μπορούσαν να εξεταστούν κατά την αντεξέταση και δεν αφορούσαν την αποδεκτότητα της μαρτυρίας.

Ο κ. Μπίσας ανέφερε πως τα τεκμήρια θα έπρεπε να ανοιχθούν, ώστε ο μάρτυρας να μπορέσει να εξηγήσει το περιεχόμενό τους.

Ερωτηθείς από το Δικαστήριο κατά πόσο θα προσέλθει ως μάρτυρας ο Πανίκος Κωνσταντίνου, απάντησε καταφατικά.

Το Δικαστήριο ενέκρινε την κατάθεση των USB όπως αυτά παραδόθηκαν, υποδεικνύοντας παράλληλα στην κατηγορούσα Αρχή ότι θα πρέπει να δίνονται αντίγραφα στην υπεράσπιση.

Ο κ. Μπίσσας εξήγησε πως τα USB περιέχουν στο σύνολό τους τα έγγραφα που είχαν εντοπιστεί στην οικία του τρίτου κατηγορούμενου.

Η συζήτηση συνεχίστηκε με τον κ. Τριανταφυλλίδη να επιμένει ότι η υπεράσπιση ζητούσε αντίγραφο του περιεχομένου των USB, καθώς όπως ανέφερε, δεν είχαν παραλάβει τα συγκεκριμένα τεκμήρια και δεν γνώριζαν τι ακριβώς περιείχαν. Τη θέση αυτή υιοθέτησαν και οι υπόλοιποι συνήγοροι υπεράσπισης.

Ο κ. Μπίσας αναφέρθηκε στα διαβαθμισμένα έγγραφα, τα οποία όπως εξήγησε, δεν μπορούσαν να παραδοθούν, εμμένοντας στη θέση ότι η υπεράσπιση θα μπορούσε οποιαδήποτε στιγμή να τα επιθεωρήσει.

Πρόσθεσε, παράλληλα, πως όλα τα υπόλοιπα έγγραφα είχαν ήδη δοθεί στην υπεράσπιση.

Ακολούθως, η κατηγορούσα Αρχή υπέβαλε ερωτήσεις στον Αργύρη Πετράκο για το περιεχόμενο των USB, με τον κ. Τριανταφυλλίδη να φέρει εκ νέου ένσταση, επαναλαμβάνοντας ότι ο μάρτυρας δεν είχε προσωπική γνώση του περιεχομένου τους, αφού όπως είχε ήδη καταθέσει, τα παρέλαβε σφραγισμένα.

Το Δικαστήριο απέρριψε την ένσταση και ο μάρτυρας ανέφερε τι του είχε μεταφέρει ο συνάδελφός του, Πανίκος Κωνσταντίνου, σχετικά με το περιεχόμενο των USB, προσθέτοντας πως του είχαν υποδειχθεί και στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Ερωτηθείς γιατί τα τεκμήρια μετατράπηκαν σε ψηφιακή μορφή, ο μάρτυρας απάντησε ότι σύμφωνα με όσα του ανέφερε ο Πανίκος Κωνσταντίνου, αυτό έγινε λόγω του μεγάλου όγκου τους.

Σε άλλη ερώτηση ανέφερε ότι τα έγγραφα φυλάσσονται σε συγκεκριμένο χώρο στο Αρχηγείο Αστυνομίας.

Σε ερώτηση του κ. Μπίσσα κατά πόσο θα μπορούσε να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο από αυτά, ο μάρτυρας απάντησε: «Αν μου ζητηθεί, θα απευθυνθώ στον αστυφύλακα, να μου το υποδείξει και να το παρουσιάσω».

Ακολούθως, ο μάρτυρας κλήθηκε να επεξηγήσει τους πίνακες που περιλαμβάνονταν στο USB, αναφέροντας πως τα folders, σύμφωνα με όσα του είχε αναφέρει ο Πανίκος Κωνσταντίνου, αποτελούσαν τα τεκμήρια σε ψηφιακή μορφή.

Σημειώνεται πως κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καταγράφηκαν διαδοχικές ενστάσεις και υψηλοί τόνοι μεταξύ των συνηγόρων υπεράσπισης και της κατηγορούσας Αρχής, ενώ σε κάποια στιγμή έντονη ήταν και η αντίδραση του Δικαστηρίου.

Η αντεξέταση του Αργύρη Πετράκου δεν άρχισε τελικά, καθώς η διαδικασία επικεντρώθηκε στα ζητήματα που προέκυψαν με την κατάθεση και την καταμέτρηση των τεκμηρίων.

Η υπόθεση ορίστηκε εκ νέου για τις 10 Νοεμβρίου 2026, στις 09:30, οπότε αναμένεται να συνεχιστεί η διαδικασία και να αρχίσει η αντεξέταση του Λοχία.

Σημειώνεται πως το Δικαστήριο αναμένεται να προχωρήσει σε τρίτη καταμέτρηση των τεκμηρίων, τα αποτελέσματα της οποίας θα ανακοινώσει με την έναρξη της διαδικασίας στις 10 Νοεμβρίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ