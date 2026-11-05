Λεμεσός: Χειροπέδες σε 32χρονο για τον εμπρησμό εστιατορίου – Μαρτυρία οδήγησε στη σύλληψή του

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 5:15 το πρωί της 31ης Οκτωβρίου, σε εστιατόριο στην επαρχία Λεμεσού, προκαλώντας υλικές ζημιές στη γυάλινη προθήκη του υποστατικού, καθώς και σε εξοπλισμό που βρισκόταν στον εξωτερικό του χώρο.

Από τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν μετά το περιστατικό, διαπιστώθηκε ότι η φωτιά είχε τεθεί κακόβουλα.

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι ανακριτές εξασφάλισαν μαρτυρία εναντίον 32χρονου, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης.

Ο ύποπτος συνελήφθη την Πέμπτη και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Τις εξετάσεις για την υπόθεση συνεχίζει το ΤΑΕ Λεμεσού.