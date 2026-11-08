Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων Επαρχίας Πάφου εξέλεγξε το νέο Διοικητικό της Συμβουλίου για τη σχολική χρονιά 2026-2027, το οποίο προέκυψε μέσα από τις εκλογικές διαδικασίες της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης τις 2/11/26.
Νέο ΔΣ στους Οργανωμένους Γονείς Νηπιαγωγείων Πάφου
Με πνεύμα συνεργασίας, ενότητας και διάθεση για ουσιαστική προσφορά, τα νέα μέλη αναλαμβάνουν την ευθύνη να συνεχίσουν και να ενισχύσουν το έργο της Ομοσπονδίας.
Κάθε παιδί αξίζει ένα καλύτερο σχολικό περιβάλλον, περισσότερες ευκαιρίες κι ένα ασφαλές και ποιοτικό ξεκίνημα στη ζωή του. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση εξελέγησαν Πρόεδρος: Ανδρέας Μιχαήλ, Νηπιαγωγείο Κισσόνεργας Αντιπρόεδρος: Νίκος Μαυρονικόλας, Νηπιαγωγείο Έμπας Γραμματέας: Έλενα Μαλά, Α΄ Νηπιαγωγειο Πάφου Βοηθός Γραμματέας: Άντρη Κωνσταντίνου, Δ΄ Νηπιαγωγείο Πάφου Ταμίας: Γιάννης Βάνας, Νηπιαγωγείο Χλώρακας Βοηθός Ταμίας: Γεωργία Κάσινου, Ι΄ Νηπιαγωγείο Πάφου.
Επίσης μέλη: Γεωργία Θεοδοσίου, Νηπιαγωγείο Πέγειας Άντρη Ιωάννου, Νηπιαγωγείο Κάτω Πύργου Ανδρέας Χρύσανθος, Θ΄ Νηπιαγωγείο Ανδρέας Παρίδης, Α΄ Νηπιαγωγείο Γεροσκήπου Έλενα Χρίστου, Νηπιαγωγείο Γιόλου Έλενα Λουκά, Νηπιαγωγείο Κονιών Βαλεντίνα Μαζαράκη, Νηπιαγωγείο Μεσόγης
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