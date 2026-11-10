Σε αιμορραγικό σοκ, συνεπεία μαζικής εσωτερικής αιμορραγίας από τραυματισμό της αορτής, οφείλεται ο θάνατος του 51χρονου που έπεσε νεκρός μετά από επίθεση με μαχαίρι στην Πέγεια, σύμφωνα με τα ευρήματα της νεκροτομής. Η νεκροτομή διενεργήθηκε σήμερα στο Νεκροτομείο Λευκωσίας από τον ιατροδικαστή Νικόλα Χαραλάμπους.
Φονικό στην Πέγεια: Τι έδειξε η νεκροτομή για τη μοιραία μαχαιριά στον 51χρονο - Καθάριζε τις κηλίδες αίματος μετά το φονικό η 42χρονη
Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν κατά τη δικαστική διαδικασία, ο 22χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι μαχαίρωσε τον 51χρονο στα πλευρά, υποστηρίζοντας ότι παρενέβη όταν τον είδε να απειλεί τη μητέρα του με μαχαίρι.
Κατά τη διαδικασία λήφθηκαν επίσης διάφορα τεκμήρια, τα οποία θα υποβληθούν σε τοξικολογικές και άλλες επιστημονικές εξετάσεις, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης από τις αστυνομικές αρχές. Τα ευρήματα της νεκροτομής έρχονται να προστεθούν στα στοιχεία που παρουσιάστηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, όπου οδηγήθηκαν ο 22χρονος ύποπτος και η 42χρονη μητέρα του, η οποία συμβίωνε με το θύμα.
Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν κατά τη δικαστική διαδικασία, ο 22χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι μαχαίρωσε τον 51χρονο στα πλευρά, υποστηρίζοντας ότι παρενέβη όταν τον είδε να απειλεί τη μητέρα του με μαχαίρι. Ο νεαρός φέρεται επίσης να ανέφερε ότι αφαίρεσε το μαχαίρι από το σώμα του τραυματία, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει έντονη αιμορραγία. Από την πλευρά της, η 42χρονη προέβαλε ισχυρισμούς για περιστατικά κακοποίησης, χρήση ναρκωτικών και έντονη ζηλοτυπία από τον 51χρονο, οι οποίοι διερευνώνται από την Αστυνομία.
Το Δικαστήριο διέταξε την οκταήμερη προσωποκράτηση μητέρας και γιου, ενώ οι ανακριτές συνεχίζουν τη λήψη καταθέσεων και την αναζήτηση τρίτου προσώπου που ενδέχεται να σχετίζεται με την υπόθεση. Οι επιστημονικές εξετάσεις των τεκμηρίων αναμένεται να συμβάλουν στην πληρέστερη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο θανατηφόρος τραυματισμός.
Οι κηλίδες αίματος και η αναφορά της 42χρονης στους ανακριτές
Κατά τις έρευνες στην κατοικία εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος, τις οποίες η 42χρονη φέρεται να επιχείρησε να καθαρίσει. Όταν ρωτήθηκε σχετικά από τους ανακριτές, υποστήριξε ότι ο 51χρονος αιμορραγούσε λόγω χρήσης κοκαΐνης. Παράλληλα, φέρεται να δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν είμαι εγώ που τον τραυμάτισα, αλλά δεν μπορώ εγώ να σας πω». Η συγκεκριμένη αναφορά περιλαμβάνεται στα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου και εξετάζεται από τους ανακριτές.
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