Στο Κακουργιοδικείο και οι άλλοι 4 για τα 230 κιλά ναρκωτικά

Σήμερα, με την λήξη του διατάγματος προσωποκράτησής τους οδηγήθηκαν ξανά στο δικαστήριο όπου καταχωρήθηκε υπόθεση εναντίον τους. Πρώτη εμφάνισή τους στο Κακουργιοδικείο ορίστηκε για τις 28 Ιανουαρίου 2027.

Στο πλαίσιο της σημερινής διαδικασίας η κατηγορούσα Αρχή ζήτησε όπως τα τέσσερα πρόσωπα παραμείνουν υπόδικοι, ωστόσο, το αίτημα θα εξεταστεί αύριο και θα αποφασίσει το Δικαστήριο επί του αιτήματος.

Υπενθυμίζεται ότι, για την ίδια υπόθεση τελούν υπό κράτηση άλλα πέντε πρόσωπα. Λόγω του ότι πρόκειται για δύο υποθέσεις με τα ίδια γεγονότα, εκτός απροόπτου αναμένεται να ετοιμαστεί κοινό κατηγορητήριο στο οποίο θα περιλαμβάνονται τα ονόματα και των εννέα κατηγορούμενων. Τα πρώτα πρόσωπα στην τελευταία δικάσιμο είχαν απαντήσει μη παραδοχή σε όλες τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.

Η μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών είχε εντοπιστεί τον περασμένο Φεβρουάριο στη Λευκωσία σε δύο αποθήκες στην πατρική οικία ενός των πέντε κατηγορούμενων. Η αστυνομία οδηγήθηκε στη σύλληψη και των άλλων τεσσάρων προσώπων, στην βάση των στοιχείων που εξασφαλίστηκαν από κινητά τηλέφωνα που είχαν κατασχεθεί.