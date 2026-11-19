Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας, η υπόθεση αφορά απάτη ύψους $700 εκατ. με κρυπτονομίσματα, στην οποία εμπλέκεται μεγάλη εγκληματική ομάδα. Τα μέλη της φέρονται να χρησιμοποιούσαν ψεύτικες επενδυτικές και εμπορικές πλατφόρμες, καθώς και ψηφιακές εφαρμογές, για να εξαπατούν χρήστες του Διαδικτύου, κυρίως στη Γαλλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Τα θύματα πείθονταν να εγκαταστήσουν συγκεκριμένο λογισμικό στους υπολογιστές τους. Μέσω αυτού, οι δράστες αποκτούσαν πρόσβαση στους υπολογιστές, δημιουργούσαν ψεύτικους λογαριασμούς στο όνομα των θυμάτων και πραγματοποιούσαν εικονικές επενδύσεις, εμφανίζοντας ανύπαρκτες αποδόσεις.

Τα χρήματα που συγκεντρώνονταν σε κρυπτονομίσματα μεταφέρονταν σε πολλαπλούς λογαριασμούς, τους οποίους έλεγχαν οι δράστες σε ευρωπαϊκές χώρες. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το ξέπλυμα γινόταν μέσω της ίδρυσης ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων σε διάφορες χώρες.

Μεταξύ των υπόπτων βρίσκεται και το ζεύγος που άσκησε την έφεση. Για την κατοικία, τα υποστατικά, τα οχήματα και τις τραπεζικές θυρίδες του στην Κύπρο είχαν εκδοθεί εντάλματα έρευνας.

Το ζεύγος προσέφυγε στο δικαστήριο αμφισβητώντας τη νομιμότητα των ενταλμάτων για τις θυρίδες. Επικαλέστηκε ότι δεν υπήρχε η απαιτούμενη σύνδεση των θυρίδων με τις συσκευές και τα αντικείμενα που αναζητούσαν οι κυπριακές Αρχές και τα οποία σχετίζονταν με την υπόθεση και τα διερευνώμενα αδικήματα.

Το Ανώτατο Δικαστήριο επανέλαβε ότι το κριτήριο είναι η ύπαρξη εύλογων υπονοιών και υποψίας. Όπως σημειώνεται, ενώπιον του πρωτόδικου δικαστή είχαν παρουσιαστεί τα αναγκαία στοιχεία ώστε να υπάρχει εύλογη αιτία να πιστεύεται ότι τα αντικείμενα που αναζητούνταν θα μπορούσαν να βρίσκονται στις θυρίδες.

Παράλληλα, το Δικαστήριο επισήμανε ότι δεν απαιτείται ρητή σύνδεση του χώρου με τα υπό διερεύνηση αδικήματα, εφόσον από το σύνολο της μαρτυρίας και των στοιχείων που τέθηκαν ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου μπορεί εύλογα να προκύψει υπόνοια σύνδεσης, όπως προβλέπει το Άρθρο 27 του Κεφ. 155.

Την υπόθεση εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα χειρίστηκαν η Εισαγγελέας της Δημοκρατίας Πολίνα Ευθυβούλου, η Δικηγόρος της Δημοκρατίας Μαρίνα Φωτιάδου και η Δημόσια Κατήγορος Έλενα Κωνσταντίνου.

Πηγή: ΚΥΠΕ