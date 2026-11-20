Δύο πρόσωπα ηλικίας 44 ετών αναζητεί η Αστυνομία στο πλαίσιο των ερευνών για τη σχεδιαζόμενη δολοφονία του Γιώργου Γεωργίου, γνωστού ως «Ξιούρουππα». Η υπόθεση αφορά φερόμενο συμβόλαιο θανάτου ύψους €800.000, με το σχέδιο να προβλέπει την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε όχημα του στόχου. Για την ίδια υπόθεση τρεις κατηγορούμενοι έχουν ήδη παραπεμφθεί ενώπιον Κακουργιοδικείου.
Συμβόλαιο θανάτου Ξιούρουππα: Αυτά τα δύο πρόσωπα αναζητεί η Αστυνομία (φώτος)
Η Αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία δύο καταζητούμενων, ζητώντας τη συνδρομή των πολιτών για τον εντοπισμό τους.
Η Αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία δύο καταζητούμενων, ζητώντας τη συνδρομή των πολιτών για τον εντοπισμό τους.
Πρόκειται για τον Bader Farah, 44 ετών, με καταγωγή από το Κουβέιτ και τόπο διαμονής τη Λεμεσό, καθώς και τον Ευάγγελο (Άγγελο) Ευαγγέλου, επίσης 44 ετών, κάτοικο Λεμεσού.
Οι δύο αναζητούνται για σκοπούς ανακρίσεων σχετικά με αδικήματα συνωμοσίας για διάπραξη φόνου και κακουργήματος, παράνομης κατοχής και μεταφοράς εκρηκτικών υλών, συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα υπό διερεύνηση αδικήματα φέρονται να διαπράχθηκαν στη Λεμεσό, τη Λευκωσία και στο εξωτερικό.
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