Η Αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία δύο καταζητούμενων, ζητώντας τη συνδρομή των πολιτών για τον εντοπισμό τους.

Πρόκειται για τον Bader Farah, 44 ετών, με καταγωγή από το Κουβέιτ και τόπο διαμονής τη Λεμεσό, καθώς και τον Ευάγγελο (Άγγελο) Ευαγγέλου, επίσης 44 ετών, κάτοικο Λεμεσού.

Οι δύο αναζητούνται για σκοπούς ανακρίσεων σχετικά με αδικήματα συνωμοσίας για διάπραξη φόνου και κακουργήματος, παράνομης κατοχής και μεταφοράς εκρηκτικών υλών, συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα υπό διερεύνηση αδικήματα φέρονται να διαπράχθηκαν στη Λεμεσό, τη Λευκωσία και στο εξωτερικό.