Τα στοιχεία της Αστυνομίας για το 2025

Οι 44 υποθέσεις είναι λιγότερες από τις 54 του 2024 και τις 57 του 2023. Αναλυτικά:

26 περιστατικά καταγράφηκαν χωρίς να διερευνηθούν

περιστατικά καταγράφηκαν χωρίς να διερευνηθούν 18 έγιναν ποινικές υποθέσεις

έγιναν ποινικές υποθέσεις 13 εμφανίζονται ως υπό δίωξη, δηλαδή υπό διερεύνηση ή εκκρεμείς ενώπιον δικαστηρίου, έναντι 30 το 2024

εμφανίζονται ως υπό δίωξη, δηλαδή υπό διερεύνηση ή εκκρεμείς ενώπιον δικαστηρίου, έναντι 30 το 2024 0 κατέληξαν σε ποινή, έναντι 2 το 2024 και 17 το 2023

Το 2023 ήταν η χρονιά με τις περισσότερες ποινές από τότε που η Κύπρος άρχισε να υποβάλλει στοιχεία. Αντίθετα, καμία ποινή δεν είχε καταγραφεί το 2018, το 2019 και το 2020.

Σύμφωνα με το ODIHR, τα στοιχεία περιλαμβάνουν και αδικήματα ρητορικής μίσους, τα οποία δεν εμπίπτουν στον ορισμό του ΟΑΣΕ για τα εγκλήματα μίσους και δεν μπορούν να διαχωριστούν.

Οι απειλές κυριαρχούν στις υποθέσεις

Τα ρατσιστικά και ξενοφοβικά εγκλήματα αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία:

24 περιπτώσεις απειλών ή απειλητικής συμπεριφοράς

7 σωματικές επιθέσεις

4 φθορές περιουσίας

Ακολουθούν τα εγκλήματα κατά ΛΟΑΤΚΙ ατόμων:

14 περιπτώσεις απειλών

6 σωματικές επιθέσεις

2 φθορές περιουσίας

Καταγράφηκαν επίσης 3 απειλές και 2 φθορές περιουσίας με αντισημιτικό κίνητρο, καθώς και μία απειλή με κίνητρο το φύλο. Επειδή μία υπόθεση μπορεί να αφορά περισσότερα από ένα είδη αδικήματος, το άθροισμα ξεπερνά τις 44.

Τι συστήνει το ODIHR

Το ODIHR αναγνωρίζει τις προσπάθειες της Κύπρου να ενισχύσει την ικανότητα της αστυνομίας να εντοπίζει, να καταγράφει και να διερευνά εγκλήματα μίσους. Σημειώνει, ωστόσο, ότι η καταγραφή και οι στατιστικές δεν διακρίνουν επαρκώς τα εγκλήματα μίσους από άλλα αδικήματα και ότι η Κύπρος θα ωφελείτο από την ευαισθητοποίηση των εισαγγελέων και την ενίσχυση της ικανότητάς τους να διώκουν τέτοια εγκλήματα.

Υπενθυμίζει επίσης την απόφαση 9/09 του Υπουργικού Συμβουλίου του ΟΑΣΕ, με την οποία τα κράτη δεσμεύτηκαν να υποβάλλουν τακτικά αξιόπιστα στοιχεία και να εκπαιδεύουν αστυνομικούς, εισαγγελείς και δικαστές.

Τα μέτρα του 2025

Η έκθεση καταγράφει τρεις εξελίξεις στην Κύπρο:

Τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα , ώστε η αναπηρία και η ηλικία να προστεθούν στα προστατευόμενα χαρακτηριστικά στο αδίκημα της υποκίνησης σε βία ή μίσος.

, ώστε η αναπηρία και η ηλικία να προστεθούν στα προστατευόμενα χαρακτηριστικά στο αδίκημα της υποκίνησης σε βία ή μίσος. Εγκύκλιο προς τους αστυνομικούς για τον εντοπισμό, την καταγραφή και τον χειρισμό πιθανών περιστατικών εγκλημάτων και ρητορικής μίσους, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης του κινήτρου προκατάληψης.

για τον εντοπισμό, την καταγραφή και τον χειρισμό πιθανών περιστατικών εγκλημάτων και ρητορικής μίσους, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης του κινήτρου προκατάληψης. Ημερήσιο σεμινάριο για τον αντισημιτισμό από το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων και την Αστυνομική Ακαδημία, σε συνεργασία με την Πρεσβεία του Ισραήλ.

Τα περιστατικά της Ύπατης Αρμοστείας

Παράλληλα, το ODIHR δημοσίευσε επτά περιστατικά που αφορούν έξι άτομα: πέντε από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και δύο από το Διεθνές Ινστιτούτο για τη Θρησκευτική Ελευθερία (IIRF).

Τον Ιανουάριο, Κούρδος ακτιβιστής για την ειρήνη, αντιρρησίας συνείδησης και πολιτικός πρόσφυγας δέχθηκε επίθεση στο σπίτι του από 15 έως 20 κουκουλοφόρους νεαρούς. Σύμφωνα με την έκθεση, πετούσαν πέτρες σε αυτόν και στους δύο συγκατοίκους του φωνάζοντας ρατσιστικά συνθήματα. Είχε δεχθεί επίθεση και δέκα ημέρες νωρίτερα.

Τον ίδιο μήνα, αλλοδαπός διανομέας φαγητού δέχθηκε επίθεση μετά από μικροδιαφορά στον δρόμο και χτυπήθηκε στο πρόσωπο με τάμπλετ πλοήγησης. Τον Μάιο, 34χρονος διανομέας παρασύρθηκε από άτομο που παρίστανε τον παραλήπτη, ξυλοκοπήθηκε και του αφαιρέθηκε το τσαντάκι μέσης με κινητό, μετρητά και προσωπικά έγγραφα. Η έκθεση κάνει λόγο για μοτίβο επιθέσεων κατά αλλοδαπών και μεταναστών εργαζομένων στις περιοχές αυτές.

Τον Απρίλιο, έξω από εκκλησία στη Λεμεσό, σύμβολα ΛΟΑΤΚΙ ρίχτηκαν στην παραδοσιακή φωτιά, με φωτογραφίες και βίντεο να κυκλοφορούν ευρέως στο διαδίκτυο. Τον Μάιο, 17χρονος δέχθηκε ομοφοβική επίθεση από δύο αγνώστους που επέβαιναν σε αυτοκίνητο, ενώ περπατούσε μόνος τη νύχτα, και τραυματίστηκε.

Το IIRF ανέφερε ζημιές σε ορθόδοξη εκκλησία τον Απρίλιο, στο πλαίσιο σειράς επιθέσεων εναντίον της, και σε καθολική εκκλησία τον Ιούνιο, όπου άνδρας έσπασε αντικείμενα στο εσωτερικό του ναού.

Κενά στις καταγγελίες

Το ODIHR επισημαίνει τον χαμηλό αριθμό περιστατικών που του αναφέρθηκαν για το 2025. Δεν έλαβε καμία αναφορά για αντιμουσουλμανικά, αντιτσιγγάνικα, αντισημιτικά περιστατικά ή περιστατικά με κίνητρο την αναπηρία, το φύλο ή άλλη θρησκεία, κάτι που, όπως σημειώνει, υποδεικνύει πιθανά κενά. Οι αναφορές της κοινωνίας των πολιτών είναι εθελοντικές και δεν αποτυπώνουν τον πραγματικό αριθμό περιστατικών ούτε τις κοινότητες που στοχοποιούνται περισσότερο.

Η UNHCR καταγράφει τέτοια περιστατικά επειδή επηρεάζουν άμεσα την ασφάλεια προσφύγων και αιτητών ασύλου. Η δημοσίευσή τους δίπλα στα επίσημα στοιχεία δείχνει τι δεν αποτυπώνουν τα αστυνομικά αρχεία.