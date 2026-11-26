Σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση, τα δύο πρόσωπα, ηλικίας 31 και 24 ετών, εντοπίστηκαν το πρωί της Τετάρτης από μέλη του Ουλαμού Πρόληψης Λαθροθηρίας της ΜΜΑΔ, σε συνεργασία με μέλη της Υπηρεσίας Θήρας.

Εντοπίστηκαν σε περιοχή του χωριού Τσακκίστρα να κυνηγούν και να μεταφέρουν κυνηγετικά όπλα εντός απαγορευμένης περιοχής κυνηγίου.

Στη συνέχεια οδηγήθηκαν στον Αστυνομικό Σταθμό, όπου τους εκδόθηκαν εξώδικα πρόστιμα €3.000 στον καθένα για τα σχετικά αδικήματα. Ως τεκμήρια παραλήφθηκαν δύο κυνηγετικά όπλα και φυσίγγια. Ο Αστυνομικός Σταθμός Κάμπου συνεχίζει τις εξετάσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ