Εξώδικο πρόστιμο ύψους €3.000 έκαστος επιβλήθηκε σε δύο πρόσωπα που εντοπίστηκαν να κυνηγούν και να μεταφέρουν κυνηγετικά όπλα σε απαγορευμένη περιοχή κυνηγίου στην Τσακκίστρα.
Πρόστιμα €3.000 σε δύο πρόσωπα για κυνήγι σε απαγορευμένη περιοχή στην Τσακκίστρα
Τα δύο πρόσωπα, ηλικίας 31 και 24 ετών, εντοπίστηκαν να κυνηγούν και να μεταφέρουν κυνηγετικά όπλα σε απαγορευμένη περιοχή. Παραλήφθηκαν ως τεκμήρια δύο όπλα και φυσίγγια.
Σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση, τα δύο πρόσωπα, ηλικίας 31 και 24 ετών, εντοπίστηκαν το πρωί της Τετάρτης από μέλη του Ουλαμού Πρόληψης Λαθροθηρίας της ΜΜΑΔ, σε συνεργασία με μέλη της Υπηρεσίας Θήρας.
Εντοπίστηκαν σε περιοχή του χωριού Τσακκίστρα να κυνηγούν και να μεταφέρουν κυνηγετικά όπλα εντός απαγορευμένης περιοχής κυνηγίου.
Στη συνέχεια οδηγήθηκαν στον Αστυνομικό Σταθμό, όπου τους εκδόθηκαν εξώδικα πρόστιμα €3.000 στον καθένα για τα σχετικά αδικήματα. Ως τεκμήρια παραλήφθηκαν δύο κυνηγετικά όπλα και φυσίγγια. Ο Αστυνομικός Σταθμός Κάμπου συνεχίζει τις εξετάσεις.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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