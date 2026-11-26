Νέα τραγωδία σημειώθηκε στην άσφαλτο, χθες το βράδυ στην επαρχία Λευκωσίας, όπου έχασε τη ζωή του ο Mahmoud Abbara, 23 ετών, από τη Συρία.
Νέο θανατηφόρο στην Λεωφόρο Λάρνακος στην Αγλαντζιά: Νεκρός 23χρονος μοτοσικλετιστής - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του
Τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια της θανατηφόρας οδικής σύγκρουσης διερευνά η Τροχαία Λευκωσίας.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 8.30μ.μ., αυτοκίνητο που οδηγούσε 25χρονος στη λεωφόρο Λάρνακος, με κατεύθυνση από την Αγλαντζιά προς τη Λευκωσία, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 23χρονος.
Ο 23χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.
Στον 25χρονο οδηγό διενεργήθηκαν προκαταρκτικός έλεγχος αλκοόλης και νάρκοτεστ με αρνητικό αποτέλεσμα.
Η Τροχαία Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις
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