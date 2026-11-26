Χαρακτηρίζοντας το Σάββατο ως μια ιδιαίτερα σημαντική ημέρα για τον Δημοκρατικό Συναγερμό, ο κ. Παμπορίδης υπογράμμισε ότι για πρώτη φορά τα μέλη της παράταξης καλούνται να επιλέξουν απευθείας τον υποψήφιο για την Προεδρία της Δημοκρατίας, επισημαίνοντας ότι η ψήφος κάθε μέλους έχει την ίδια βαρύτητα με εκείνη των κορυφαίων στελεχών του κόμματος.

«Η ψήφος σου βαραίνει όσο βαραίνει και η δική μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, κάνοντας ονομαστική αναφορά στον Αβέρωφ Νεοφύτου, την Αννίτα Δημητρίου και τον Νίκο Αναστασιάδη.

«Κάθε άλλο παρά έχουν κριθεί αυτές οι εκλογές»

Ο Γιώργος Παμπορίδης έκανε λόγο για προσπάθειες που καταβάλλονται τις τελευταίες ημέρες προκειμένου να πειστούν τα μέλη του ΔΗΣΥ ότι οι εκλογές έχουν ήδη κριθεί και ότι δεν αξίζει να συμμετάσχουν στη διαδικασία, χωρίς, ωστόσο, να κατονομάζει όσους, κατά τον ίδιο, βρίσκονται πίσω από αυτές τις προσπάθειες.

«Θέλω να σας διαβεβαιώσω όλους ότι κάθε άλλο παρά έχουν κριθεί αυτές οι εκλογές. Ο μόνος που θα κρίνει τις εκλογές αυτές είσαι εσύ. Αυτή η απόφαση είναι μόνο δική σου. Μην αφήσεις κανέναν να σου την κλέψει», σημείωσε.

Ανεξαρτήτως της προτίμησής τους, ο κ. Παμπορίδης κάλεσε τα μέλη της παράταξης να αφιερώσουν μισή ώρα από το Σάββατό τους, να μεταβούν σε ένα εκλογικό κέντρο και να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, τονίζοντας ότι η επιλογή τους θα καθορίσει το μέλλον τόσο της παράταξης όσο και του τόπου.

«Πάρε μόνος σου στα χέρια σου το μέλλον της παράταξης και του τόπου. Μην τους το χαρίσεις», ανέφερε καταληκτικά στο μήνυμά του.