Οι νέοι δασμοί, που φτάνουν το 20% για προϊόντα κινεζικής προέλευσης, δεν θα τεθούν σε ισχύ πριν περάσει ένας μήνας. Το διάστημα αυτό δίνει στο κοινό και στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να υποβάλουν γραπτώς τις παρατηρήσεις τους επί των προτάσεων. Στις χώρες που περιλαμβάνονται στα μέτρα συγκαταλέγονται επίσης η Ινδία, η Ελβετία, η Νότια Κορέα, οι περισσότερες χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας και το Μπανγκλαντές.

Η Ουάσινγκτον δεν έχει τοποθετηθεί μέχρι στιγμής για το Μεξικό και τη Νορβηγία, οι οποίες είχαν επίσης περιληφθεί στην έρευνα που ξεκίνησε τον Μάρτιο ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου για το Εμπόριο (USTR), Τζέιμισον Γκριρ.

Οι νέοι πρόσθετοι δασμοί έρχονται να προστεθούν σε εκείνους, ύψους τουλάχιστον 10%, που ανακοινώθηκαν στα τέλη Ιουλίου και αφορούν περίπου 60 χώρες, με αιτιολογία την καταπολέμηση της καταναγκαστικής εργασίας.

Η Ουάσινγκτον κατηγορεί τις χώρες που στοχοθετούνται ότι χρησιμοποιούν επιδοτήσεις, οι οποίες οδηγούν σε βιομηχανική υπερπαραγωγή και πλήττουν τις αμερικανικές επιχειρήσεις.

«Αμφισβητούμε κατηγορηματικά αυτή την ιδέα», δήλωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Αντιθέτως, η Ευρώπη είναι μεταξύ των περιοχών που εκτίθενται περισσότερο στην υπερπαραγωγή», κυρίως την κινεζική, πρόσθεσε.

«Η Ιαπωνία δεν εφαρμόζει καμία πολιτική κατά της αγοράς ούτε διαθέτει διαρθρωτική ικανότητα υπερπαραγωγής (...) Είναι λυπηρό που, παρ’ όλα αυτά, ανακοινώθηκε η πρόταση μέτρου που στοχοθετεί την Ιαπωνία», δήλωσε σήμερα ο Ιάπωνας κυβερνητικός εκπρόσωπος Μινορού Κιχάρα.

Σύμφωνα με την πρόταση της Ουάσινγκτον, οι δασμοί δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα επίπεδα που προβλέπονται στις εμπορικές συμφωνίες. Αυτό σημαίνει ότι η αύξηση θα είναι τελικά μικρή σε σχέση με τους πρόσθετους δασμούς που ισχύουν από τον Ιούλιο. Όταν τεθούν σε ισχύ τα νέα μέτρα, οι συνολικοί δασμοί στα ευρωπαϊκά και τα ιαπωνικά προϊόντα θα φτάσουν το 15%, από 10% σήμερα.

Η Κίνα, αντίθετα, στοχοθετείται με πρόσθετο δασμό 20%, ο οποίος θα προστεθεί στους ήδη ισχύοντες τελωνειακούς δασμούς. Οι τελευταίοι ανέρχονταν κατά μέσο όρο σε 12,5% το περασμένο έτος, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε νέα κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

«Οι δασμολογικοί και εμπορικοί πόλεμοι δεν είναι προς το συμφέρον κανενός», δήλωσε χθες, Τετάρτη, ο εκπρόσωπος του κινεζικού Υπουργείου Εξωτερικών Γκούο Τζιακούν, απαντώντας σε δημοσιογραφικές πληροφορίες πριν από την επίσημη ανακοίνωση της Ουάσινγκτον.

Κατά τον ίδιο, οι κατηγορίες περί πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας αποτελούν «ψευδή ισχυρισμό» και «πρόσχημα για πολιτική χειραγώγηση».

Οι δύο χώρες είχαν ανταλλάξει αλλεπάλληλα πλήγματα στις αρχές του 2025, επιβάλλοντας η μία στην άλλη δασμούς που ξεπερνούσαν κατά πολύ το 100%. Στη συνέχεια, σειρά διαπραγματεύσεων συνέβαλε στην εν μέρει αποκλιμάκωση των εντάσεων.

Η αμερικανική Κυβέρνηση ανακοίνωσε παράλληλα πρόσθετους τελωνειακούς δασμούς στα βραζιλιάνικα προϊόντα, κατηγορώντας τη Βραζιλία ότι δεν έλαβε υπόψη τις αμερικανικές ανησυχίες για τις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών.

Η ανακοίνωση έγινε έναν μήνα μετά την επανεκλογή του Βραζιλιάνου προέδρου Λούλα ντα Σίλβα, ο οποίος επικράτησε του Φλάβιο Μπολσονάρου. Ο τελευταίος υποστηριζόταν από τον Ντόναλντ Τραμπ και έφυγε για τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την ήττα του.

Η απόφαση των ΗΠΑ «αποτελεί απαράδεκτη ενέργεια στο πλαίσιο της εν εξελίξει διαδικασίας διμερούς διαπραγμάτευσης. Η Βραζιλία δεν θα υποκύψει σε αυτού του τύπου την απειλή», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η βραζιλιάνικη προεδρία.

Η Ινδία, στην οποία επιβάλλονται πρόσθετοι δασμοί 17%, υπενθύμισε ότι διεξάγει «διαπραγματεύσεις για την επίτευξη διμερούς εμπορικής συμφωνίας» με τις ΗΠΑ. «Κάθε ανησυχία σχετικά με το εμπόριο πρέπει να αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο αυτών των διαπραγματεύσεων», ανέφερε το υπουργείο Εμπορίου της χώρας.

«Η Ινδία δεν διαθέτει διαρθρωτική ικανότητα υπερπαραγωγής σε κανέναν τομέα», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η Σιγκαπούρη δήλωσε «πολύ απογοητευμένη» από τα αμερικανικά μέτρα, ενώ το Βιετνάμ ανέφερε, όπως και η Ινδία, ότι εργάζεται για την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας με την Ουάσινγκτον.

«Ελπίζουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα κάνουν κάτι που θα μπορούσε να πλήξει τις διμερείς μας σχέσεις», δήλωσε στην εφημερίδα «The Daily Star» ο υπουργός Εμπορίου του Μπανγκλαντές, Χαντακάρ Αμπντούλ Μουκταντίρ.

Ο Λευκός Οίκος επιχειρεί να επαναφέρει τους τελωνειακούς δασμούς που ακυρώθηκαν τον Φεβρουάριο από το Ανώτατο Δικαστήριο, επικαλούμενος νέα νομικά επιχειρήματα, τα οποία θεωρεί ισχυρότερα.

Όπως και οι πρόσθετοι δασμοί για την καταναγκαστική εργασία που επιβλήθηκαν στα τέλη Ιουλίου, οι νέοι δασμοί βασίζονται σε ομοσπονδιακό νόμο του 1974. Ο νόμος έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για την επιβολή δασμών σε συγκεκριμένους κλάδους, όπως ο χάλυβας, το αλουμίνιο και τα αυτοκίνητα, και οι δασμοί αυτοί δεν είχαν αμφισβητηθεί με την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ