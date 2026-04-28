Οι ροζ πινακίδες βγήκαν στους δρόμους της Ευρώπης - Τι συμβολίζουν

Τον Νοέμβριο του 2025 η γαλλική κυβέρνηση παρουσίασε ένα καινοτόμο σύστημα πινακίδων κυκλοφορίας, που ανέτρεπε όλα όσα ίσχυαν μέχρι τότε στον τομέα των αυτοκινήτων.

Πιο συγκεκριμένα αποσκοπώντας στον περιορισμό των φαινομένων απάτης και παράνομων ενεργειών που σχετίζονται με αυτοκίνητα που φέρουν προσωρινούς αριθμούς κυκλοφορίας, από τη 1η Ιανουαρίου 2026, όλα τα αυτοκίνητα που έχουν προσωρινή άδεια κυκλοφορίας φέρουν ροζ πινακίδες για την ευκολότερη αναγνώρισή τους από τις αρχές.

Λόγω του έντονου χρώματός τους οι αστυνομικοί θα μπορούν να ξεχωρίσουν αμέσως ότι το εν λόγω αυτοκίνητο δεν φέρει οριστική άδεια κυκλοφορίας, και ότι πρόκειται είτε για κάποιο αυτοκίνητο εισαγωγής που δεν έχει ταξινομηθεί ακόμα, είτε για κάποιο αυτοκίνητο επίδειξης.

Διατηρώντας την ίδια μορφή και τις ίδιες διαστάσεις με τις συμβατικές πινακίδες, οι νέες ροζ πινακίδες θα εμφανίζουν στο δεξί και την καταληκτική ημερομηνία λήξης ώστε ο έλεγχος των αρχών να διευκολύνεται σημαντικά. Μάλιστα θα έχουν μέγιστη διάρκεια ισχύος έως τέσσερις μήνες και δεν θα ανανεώνονται.

Η ουσία αυτής της αλλαγής προφανώς και δεν έγκειται στο χρώμα, αλλά στο γεγονός ότι το κράτος έχει μεταφέρει τις βασικές πληροφορίες σε ένα μέρος όπου όλοι μπορούν να δουν χωρίς να χρειάζεται να έχουν πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων. Άλλωστε το γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών δικαιολογεί την επιλογή του χρώματος καθαρά λειτουργικά.

Οι προσωρινές πινακίδες με χρωματική κωδικοποίηση δεν είναι μοναδικές στην Γαλλία. Η Γερμανία χρησιμοποιεί κίτρινο περίγραμμα για τις πινακίδες βραχυπρόθεσμης διάρκειας (έως πέντε συνεχόμενες ημερολογιακές μέρες) και κόκκινο περίγραμμα για τις πινακίδες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη οδήγηση ενός οχήματος από τη Γερμανία προς μια άλλη χώρα με σκοπό την οριστική εξαγωγή.

