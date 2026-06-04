Αυτή η τεχνολογία στο αυτοκίνητο μπορεί να καταστρέψει το κινητό σου - Ποια είναι, πώς πρέπει να την χρησιμοποιείς

Τα σύγχρονα αυτοκίνητα ενσωματώνουν διαρκώς καινούργια εξοπλιστικά στοιχεία, τα οποία ο οδηγός πρέπει να μάθει να χρησιμοποιεί σωστά, έχοντας πρώτα συμβουλευτεί το εγχειρίδιο του κατασκευαστή.

Η φόρτιση ενός κινητού τηλεφώνου στο αυτοκίνητο μπορεί να κρύβει δυσάρεστες εκπλήξεις για τον κάτοχό του, ο οποίος πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός όταν αξιοποιεί αυτή τη δυνατότητα, ειδικά όταν πρόκειται για επαγωγική φόρτιση.

Μπορεί να μοιάζει ως η τέλεια λύση για να γλιτώσετε τα καλώδια και να έχετε φορτισμένο τηλέφωνο κατά την διάρκεια μιας διαδρομής. Ωστόσο, αυτό το νέο πρακτικό εξοπλιστικό χαρακτηριστικό μπορεί να αποδειχθεί πιο «προβληματικό» από όσο νομίζετε και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία του κινητού σας.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα της σύγχρονης αυτής τεχνολογίας στα αυτοκίνητα, εντοπίζεται στο γεγονός ότι δεν είναι εξελιγμένη στην εντέλεια για όλες τις μάρκες και τα μοντέλα smartphone.

Η επαγωγική φόρτιση παράγει περισσότερη θερμότητα από τη συμβατική, η οποία, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες που μπορούν να αναπτυχθούν μέσα σε ένα αυτοκίνητο, μπορεί να υπερθερμάνουν τη συσκευή. Αυτή η υπερθέρμανση της συσκευής, μακροπρόθεσμα, επηρεάζει την μπαταρία, μειώνοντας την ικανότητα φόρτισής της και, στη χειρότερη περίπτωση, προκαλώντας μόνιμη βλάβη.

Για την αποφυγή προβλημάτων, οι ειδικοί προτείνουν τη χρήση ενσύρματων φορτιστών που είναι συμβατοί με το τηλέφωνο και τον περιορισμό της χρήσης ασύρματης φόρτισης κατά τη διάρκεια μεγάλων διαδρομών.

Για την ακρίβεια, δεν συνίσταται να φορτίζετε το τηλέφωνο για περισσότερο από μία ώρα χρησιμοποιώντας αυτή την τεχνολογία. Μπορεί να διευκολύνει πάρα πολύ, αλλά είναι δεδομένο ότι η ασύρματη φόρτιση δεν είναι πάντα η καλύτερη επιλογή όταν θέλετε να έχετε για καιρό την ίδια συσκευή.

Αξίζει βέβαια να σημειωθεί, ότι ορισμένα σύγχρονα μοντέλα που φέρουν αυτό το εξοπλιστικό χαρακτηριστικό, διαθέτουν και σύστημα εξαερισμού/κλιματισμού της βάσης που φορτίζει επαγωγικά μια συσκευή, με στόχο να το διατηρούν δροσερό στη φάση φόρτισης.

carandmotor.gr