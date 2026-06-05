Αγορά μεταχειρισμένων στην Ευρώπη: Δύο ταχύτητες στις πωλήσεις - «Γκάζι» για τα ηλεκτρικά, πιέζονται βενζίνη και ντίζελ

Μικτά αποτελέσματα κατέγραψαν οι πέντε μεγαλύτερες αγορές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων της Ευρώπης κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026. Οι αγορές της Ισπανίας και της Ιταλίας σημείωσαν αύξηση, η αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου παρέμεινε σχεδόν σταθερή, ενώ οι αγορές της Γερμανίας και της Γαλλίας σημείωσαν μείωση.

Σε όλες τις αγορές, τα οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης εξακολουθούν να κυριαρχούν στις συναλλαγές, αν και οι όγκοι των βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων παρουσιάζουν μειωμένη τάση, σε αντίθεση με τις πωλήσεις των ηλεκτρικών αυτοκινήτων όπου η τάση είναι ξεκάθαρα ανοδική.

Ισπανία: Πρωταθλήτρια στην άνοδο με «έκρηξη» στην ηλεκτροκίνηση

Η Ισπανία είχε την ισχυρότερη επίδοση μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων αγορών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στην Ευρώπη. Σύμφωνα με στοιχεία, ταξινομήθηκαν 531.767 μεταχειρισμένα αυτοκίνητα μεταξύ των μηνών Ιανουαρίου - Μαρτίου, σημειώνοντας αύξηση 2,9% σε ετήσια βάση.

Τα επιβατικά αυτοκίνητα ηλικίας έως πέντε ετών αυξήθηκαν κατά 10,4% το πρώτο τρίμηνο και αντιπροσώπευαν περισσότερο από το 27% του συνολικού όγκου πωλήσεων.

Τα οχήματα άνω των 15 ετών μειώθηκαν κατά 1,7%, αν και εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν τέσσερις στις δέκα συναλλαγές.

Η ηλεκτροκίνηση κερδίζει σημαντικό έδαφος, αφού συνολικά 8.886 ηλεκτρικά οχήματα άλλαξαν χέρια στο τρίμηνο, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση 48,8% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2025, ενώ τα plug-in υβριδικά αυξήθηκαν κατά 51,3% (13.710 μονάδες).

Ιταλία: Θετικό πρόσημο μετά το νωθρό ξεκίνημα

Η Ιταλία κατέγραψε επίσης θετικό αποτέλεσμα, καταφέρνοντας να ανακάμψει μετά από ένα αδύναμο ξεκίνημα του έτους. Με βάση τα στοιχεία της ANFIA, πραγματοποιήθηκαν 1.503.591 συναλλαγές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στο πρώτο τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση 1,8% σε ετήσια βάση.

Ηνωμένο Βασίλειο: Σταθερότητα με στροφή στα «πράσινα» οχήματα

Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε 2.016.232 συναλλαγές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στο πρώτο τρίμηνο, σημειώνοντας οριακή μείωση 0,2% (μόλις 4.758 λιγότερες συναλλαγές) σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2025.

Αντίθετα, οι συναλλαγές μεταχειρισμένων ηλεκτρικών αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 32% (86.943 μονάδες), δίνοντας στα πλήρως ηλεκτρικά αυτοκίνητα μερίδιο αγοράς 4,3% (από 3,3% ένα χρόνο νωρίτερα). Τα πλήρως υβριδικά αυτοκίνητα αυξήθηκαν κατά 29,6% (128.039 συναλλαγές, μερίδιο 6,4%), ενώ στον αντίποδα, τα plug-in υβριδικά σημείωσαν πτώση 14,9% (20.021 μονάδες).

Γερμανία: Υποχώρηση παρά τον «δυνατό» Μάρτιο

Η αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων της Γερμανίας μειώθηκε το πρώτο τρίμηνο, παρά το γεγονός ότι ο Μάρτιος ήταν ένας πολύ δυνατός μήνας σε πωλήσεις.

Σύμφωνα με την ανάλυση των διαθέσιμων στοιχείων, 1.609.677 επιβατικά αυτοκίνητα άλλαξαν χέρια τους πρώτους τρεις μήνες του έτους, σημειώνοντας μείωση 1,6% σε ετήσια βάση. Η βενζίνη παρέμεινε ο κυρίαρχος κινητήρας στην γερμανική αγορά, αντιπροσωπεύοντας το 55,1% των συναλλαγών, ενώ τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα άγγιξαν το 5,6% των συνολικών πωλήσεων.

Γαλλία: Σημαντικές πιέσεις στους κινητήρες εσωτερικής καύσης

Στη Γαλλία, οι συναλλαγές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 2,5% το πρώτο τρίμηνο, αγγίζοντας τις 1.330.153 μονάδες (33.582 λιγότερες σε ετήσια βάση).

Τα στοιχεία δείχνουν την κλίμακα της πίεσης που δέχονται οι παραδοσιακοί κινητήρες:

Τον Ιανουάριο, οι πωλήσεις βενζινοκίνητων μειώθηκαν κατά 14% και των ντίζελ κατά 12%.

Τον Μάρτιο, τα πετρελαιοκίνητα μοντέλα μειώθηκαν κατά 4% (αν και διατηρούν το 42% της αγοράς) και τα βενζινοκίνητα κατά 2% (μερίδιο 38%).

Στον αντίποδα, τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά αυτοκίνητα σημείωσαν άλμα 47% τον Μάρτιο, σταθεροποιώντας το μερίδιο αγοράς τους στο 4%.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ