Αυτό είναι το τούνελ που περνάει κάτω από τα Ιμαλάια και σπάει όλα τα ρεκόρ -Πότε θα δοθεί στην κυκλοφορία

Με τη διάνοιξη του τελευταίου τμήματος του τούνελ Zojila στα Ιμαλάια, μπαίνει στην τελική ευθεία η ολοκλήρωση ενός εμβληματικού έργου υποδομών που αναμένεται να αλλάξει τις μεταφορές στην ήπειρο της Ασίας.

Ένα από τα μεγαλύτερα οδικά έργα που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια παγκοσμίως ολοκληρώθηκε στην Ασία και συγκεκριμένα στην δύσκολη περιοχή των Ιμαλάιων, προσφέροντας λύσεις σε μια περιοχή στρατηγικής σημασίας για δύο από τις ισχυρότερες χώρες του κόσμου.

Ο λόγος για το τούνελ Zojila, τη νέα υπόγεια αρτηρία που διασχίζει το ομώνυμο ορεινό πέρασμα της οροσειράς και φιλοδοξεί να μεταμορφώσει τις μετακινήσεις στη βόρεια Ινδία, εξασφαλίζοντας μόνιμη σύνδεση με το Λαντάκ και ανοίγοντας τον δρόμο για την δημιουργία περάσματος προς την Κίνα.

Το τούνελ Zojila θα αποτελέσει το βασικό τμήμα μιας νέας διαδρομής που συνδέει το Σριναγκάρ, τη μεγαλύτερη πόλη της περιοχής του Κασμίρ, με τη Λεχ, την πρωτεύουσα της περιοχής Λαντάκ.

Μέχρι σήμερα, οι χειμερινές χιονοπτώσεις καθιστούν συχνά αδύνατη τη διέλευση από το ορεινό πέρασμα Zojila, αποκόπτοντας ουσιαστικά την περιοχή για μεγάλα χρονικά διαστήματα, με το νέο τούνελ που κατασκευάστηκε να δίνει λύσεις στο ζήτημα αυτό.

Η νέα σήραγγα θα διαθέτει μήκος 13,14 χιλιομέτρων, κάτι που τη καθιστά το μεγαλύτερο οδικό τούνελ της Ιν

Η κατασκευή ξεκίνησε το 2020 και στις εργασίες συμμετείχαν πάνω από 3.000 εργαζόμενοι αντιμετωπίζοντας ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες και ακραία υψόμετρα, με δύο διαφορετικά συνεργεία να εργάζονται ταυτόχρονα από τις δύο πλευρές του βουνού έως τελικά τα δύο εργοτάξια να συνδεθούν κατά την ολοκλήρωση.

Σημειώνεται επίσης πως η νέα σήραγγα αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου δικτύου τεσσάρων μεγάλων έργων στην περιοχή, μεταξύ των οποίων και το τούνελ Sonamarg μήκους 6,5 χιλιομέτρων. Το σύνολο των παρεμβάσεων αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το 2028, δημιουργώντας ένα ενιαίο δίκτυο μεταφορών στα βόρεια της χώρας.

Σύμφωνα με τον υπουργό Οδικών Υποδομών της Ινδίας, Nitin Gadkari, το έργο αποτελεί «γραμμή ζωής» για τις τοπικές κοινωνίες, καθώς θα εξασφαλίσει συνεχή πρόσβαση σε μία περιοχή που για δεκαετίες αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα απομόνωσης κατά τους χειμερινούς μήνες.

Τέλος, να πούμε πως πέρα από την σήραγγα, γίνονται και σημαντικές επενδύσεις στις σιδηροδρομικές μεταφορές στην περιοχή, παρά τις δυσκολίες του ανάγλυφου.

δίας, ενώ από την αρχή αποτέλεσε ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό έργο αφού η διάνοιξή του πραγματοποιήθηκε ακριβώς κάτω από το πέρασμα Zojila σε υψόμετρο 3.528 μέτρων, σε μία από τις δυσκολότερες ορεινές περιοχές του κόσμου.

Ήδη έχει ολοκληρωθεί μια νέα σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει τις πεδινές περιοχές με το Κασμίρ, έργο συνολικού κόστους περίπου 3,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, στο οποίο περιλαμβάνεται και η περίφημη γέφυρα Chenab, η υψηλότερη σιδηροδρομική γέφυρα στον κόσμο.

carandmotor.gr