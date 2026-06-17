Πώς καταλαβαίνουμε ότι η μπαταρία του αυτοκινήτου χρειάζεται αντικατάσταση

Τώρα το χειμώνα είναι συνηθισμένο φαινόμενο οι μπαταρίες των αυτοκινήτων να χρειάζονται αλλαγή. Πριν ολοκληρώσει τον κύκλο της μια μπαταρία εμφανίζει κάποια σημάδια που μαρτυρούν ότι πλησιάζει το τέλος της ζωής της. Ουσιαστικά μας προετοιμάζει να την αντικαταστήσουμε για να αποφύγουμε δυσάρεστες εκπλήξεις.

Ένα από τα πιο γνωστά συμπτώματα μιας μπαταρίας που έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της είναι η αδυναμία εκκίνησης του κινητήρα. Αυτό συμβαίνει κυρίως τις κρύες ημέρες του χειμώνα που από την μία η ισχύς της μπαταρίας μειώνεται και από την άλλη οι ανάγκες εκκίνησης ενός κινητήρα είναι αυξημένες. Εάν παρατηρήσετε δυσκολία ή προβλήματα στην ανάφλεξη την ώρα που προσπαθείτε να θέσετε σε λειτουργία τον κινητήρα, τότε θα πρέπει να επισκεφθείτε έναν ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων για να ελέγξει την μπαταρία.

Εάν ενεργοποιηθεί η προειδοποιητική λυχνία στον πίνακα οργάνων (κόκκινη λυχνία με το σχήμα της μπαταρίας) τότε υπάρχει πρόβλημα με τα ηλεκτρονικά ή την σύνδεση της μπαταρίας. Αυτό μπορεί να συμβαίνει όχι μόνο επειδή είναι χαμηλή η τάση της μπαταρίας, αλλά μπορεί να είναι χαλαρά τα καλώδια στους πόλους, να υπάρχει διάβρωση στην μπαταρία ή να υπάρχει πρόβλημα με τον εναλλάκτη.

Εάν παρατηρήσετε ότι οι προβολείς του αυτοκίνητου έχουν μειωμένη ένταση ή ακόμα τρεμοπαίζουν ή σβήνουν, τότε γίνεται εύκολα αντιληπτό το πρόβλημα.

Αν δούμε την μπαταρία ανοίγοντας το καπό του αυτοκινήτου να έχει λευκή, πράσινη ή μπλε οξείδωση στους πόλους της, τότε θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η μπαταρία έχει μειωμένη απόδοση. Σε πρώτη βάση καθαρίζουμε τους πόλους. Η διάβρωση συμβαίνει όταν το οξύ της μπαταρίας έρχεται σε επαφή με τα εξωτερικά μεταλλικά μέρη της μπαταρίας, με αποτέλεσμα να προκληθεί υπερφόρτιση ή αποφόρτιση.

Επίσης, όταν υπάρχει μια περίεργη και άσχημη μυρωδιά, πολύ πιθανόν είναι να οφείλετε στην κατάσταση της μπαταρίας. Αυτό μαρτυρά ότι η μπαταρία έχει εξαντληθεί ή τείνει να εξαντληθεί. Εάν δείτε την μπαταρία, μπορεί να παρατηρήσετε κάποια εξογκώματα ή φουσκώματα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν προβλήματα στο εσωτερικό της, τα οποία μπορεί να προκλήθηκαν είτε από υπερφόρτιση είτε από τις χαμηλές θερμοκρασίες.

Τέλος, η ηλικία της μπαταρίας αποτελεί σίγουρα έναν δείκτη της φθοράς της. Με δεδομένο ότι μια μπαταρία κρατάει από 3 έως 5 χρόνια όταν έχουμε διανύσει αυτή την περίοδο ή την έχουμε ξεπεράσει, τότε θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για αντικατάσταση.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ