«Πράσινη» επανάσταση στις μεταφορές: Το «θαύμα» της Τουρκίας που φέρνει τα λεωφορεία του μέλλοντος στην Ευρώπη

Η μετάβαση των ευρωπαϊκών πόλεων στην ηλεκτροκίνηση δεν αφορά μόνο τα επιβατικά αυτοκίνητα, αλλά και τις δημόσιες συγκοινωνίες, με τα ηλεκτρικά λεωφορεία να κερδίζουν συνεχώς έδαφος. Στο επίκεντρο αυτής της αλλαγής βρίσκεται πλέον και μια τουρκική εταιρεία, η Karsan, η οποία διευρύνει με ταχείς ρυθμούς το αποτύπωμά της στις ευρωπαϊκές αγορές.

Η εταιρεία παρουσίασε πρόσφατα τις τελευταίες τεχνολογικές της εξελίξεις στη διεθνή έκθεση Busworld 2026 στην Κωνσταντινούπολη, όπου ξεχώρισαν τα ηλεκτρικά λεωφορεία e-ATA 12 και e-ATA 18, καθώς και το Autonomous e-ATAK, ένα όχημα αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 4 που μπορεί να μεταφέρει επιβάτες χωρίς την παρουσία οδηγού σε προκαθορισμένες διαδρομές.

Το συγκεκριμένο λεωφορείο αξιοποιεί ένα σύνθετο σύστημα αισθητήρων, καμερών, ραντάρ και τεχνολογίας LiDAR, επιτρέποντάς του να αναγνωρίζει το περιβάλλον του και να λειτουργεί με ασφάλεια σε διαφορετικές συνθήκες. Οι δυνατότητές του δοκιμάστηκαν ήδη σε πραγματικό περιβάλλον στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, όπου εκτέλεσε διαδρομές μεταφοράς προσωπικού ανάμεσα σε κρίσιμες εγκαταστάσεις.

Η Karsan ενισχύει παράλληλα τη θέση της και στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικών συγκοινωνιών. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η ίδια η εταιρεία, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 κατείχε μερίδιο 6,9% στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικών λεωφορείων, ενώ συγκαταλέγεται στις τρεις ισχυρότερες μάρκες σε έξι ευρωπαϊκές χώρες.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η παρουσία της σε αγορές της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, με την Κροατία να αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση, καθώς όλα τα ηλεκτρικά λεωφορεία της συγκεκριμένης κατηγορίας προέρχονται από την τουρκική εταιρεία. Σημαντική διείσδυση καταγράφει επίσης σε χώρες όπως η Γαλλία, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Πορτογαλία και η Λιθουανία.

Σήμερα περισσότερα από 2.400 ηλεκτρικά οχήματα της Karsan κυκλοφορούν σε 28 χώρες, έχοντας διανύσει συνολικά πάνω από 500 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Παράλληλα, η εταιρεία υποστηρίζει ότι τα τελευταία χρόνια κυριάρχησε στις εξαγωγές ηλεκτρικών μίνι λεωφορείων και λεωφορείων από την Τουρκία προς την Ευρώπη.

Η παρουσία της δεν περιορίζεται μόνο στις μεγάλες αγορές της ηπείρου. Οχήματα της Karsan έχουν ήδη ενταχθεί και σε ελληνικούς δήμους, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Γαλάτσι, όπου τα μικρών διαστάσεων ηλεκτρικά JEST χρησιμοποιούνται στην τοπική συγκοινωνία, εξυπηρετώντας περιοχές με στενό οδικό δίκτυο και αυξημένες ανάγκες αστικής κινητικότητας.