Το μεγάλο λάθος που κάνουμε όλοι με τη ζέστη -Γιατί το μπουκάλι νερό στο αυτοκίνητο μπορεί να γίνει επικίνδυνο

Το καλοκαίρι, ένα μπουκάλι με νερό θεωρείται απαραίτητο κάθε φορά που μπαίνουμε στο αυτοκίνητο, ωστόσο οι επιστημονικές μελέτες μας προειδοποιούν για ένα λάθος που κάνουμε όλοι και μπορεί να έχει τρομακτικές συνέπειες.

Με το καλοκαίρι να έχει κάνει αισθητή την παρουσία του και τις θερμοκρασίες να αναμένεται να χτυπήσουν «κόκκινο» το επόμενο διάστημα, οι ειδικοί υπενθυμίζουν πως η σωστή ενυδάτωση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προϋποθέσεις για την ασφαλή οδήγηση, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των έντονων κυμάτων ζέστης.

Το παραπάνω ισχύει ακόμη περισσότερο κατά την οδήγηση ή την παραμονή στο αυτοκίνητο, αφού ακόμη και με τη χρήση κλιματισμού, η διαρκής έκθεση σε έντονη ζέστη μπορεί επιβαρύνει έντονα τον οργανισμό, με τους ηλικιωμένους και τα μικρά παιδιά να θεωρούνται ακόμη πιο ευάλωτοι στις υψηλές θερμοκρασίες.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι επιστήμονες έχουν επισημάνει πολλές φορές πως η κατανάλωση νερού, τόσο πριν από την έναρξη της διαδρομής όσο και κατά τη διάρκειά της, είναι μείζονος σημασίας, ώστε να αποφεύγονται η αφυδάτωση και τα συμπτώματα κόπωσης που μπορούν να επηρεάσουν την προσοχή και τα αντανακλαστικά του οδηγού.

Ωστόσο και παρά το γεγονός ότι το νερό αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο τους καλοκαιρινούς μήνες, υπάρχει, σύμφωνα με τα τους ειδικούς, ένα λάθος που σχετίζεται με αυτό και πολλοί οδηγοί κάνουν μάλιστα χωρίς να το αντιλαμβάνονται. Αυτό δεν είναι άλλο από την κατανάλωση νερού από πλαστικά μπουκάλια που έχουν παραμείνει επί ώρες εκτεθειμένα στον ήλιο ή μέσα σε ένα αυτοκίνητο που έχει αναπτύξει πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Σύμφωνα με πρόσφατες επιστημονικές μελέτες, τα πλαστικά μπουκάλια όταν εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες και έντονη ηλιακή ακτινοβολία ενδέχεται να απελευθερώνουν μεγαλύτερες ποσότητες μικροπλαστικών και νανοπλαστικών στο περιεχόμενό τους, καθώς και χημικές ουσίες και ίχνη μετάλλων.

Οι έρευνες έχουν δείξει ότι η θερμότητα επιταχύνει τη φθορά του υλικού, με αποτέλεσμα να αυξάνεται σημαντικά ο αριθμός των σωματιδίων που περνούν στο νερό σε σχέση με την αποθήκευση σε δροσερό περιβάλλον.

Ουσιαστικά, το πλαστικό από το οποίο κατασκευάζονται τα περισσότερα μπουκάλια δεν είναι απόλυτα σταθερό. Έτσι, η παρατεταμένη έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες και στην υπεριώδη ακτινοβολία επιταχύνει τη διάσπασή του, επιτρέποντας σε μικροσκοπικά σωματίδια να περάσουν στο νερό.

Παράλληλα, στο περιεχόμενο μπορούν να μεταφερθούν ουσίες όπως φθαλικές ενώσεις και οι φαινόλες, χημικές ενώσεις δηλαδή που έχουν συνδεθεί από επιστημονικές μελέτες με διάφορες διαταραχές.

Την ίδια στιγμή, οι υψηλές θερμοκρασίες ευνοούν και την ανάπτυξη μικροβίων, ιδιαίτερα όταν το μπουκάλι έχει ήδη ανοιχτεί ή παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα σε ένα ζεστό αυτοκίνητο. Για τον λόγο αυτό δε, οι ειδικοί συνιστούν τα μπουκάλια νερού να φυλάσσονται σε σκιερό και δροσερό σημείο, ενώ όταν έχουν μείνει για ώρες εκτεθειμένα στον ήλιο είναι προτιμότερο να αντικαθίστανται.

Σε κάθε περίπτωση, οι επιστήμονες διευκρινίζουν ότι το να πιει κανείς νερό μπουκάλι που έχει παραμείνει στον ήλιο δεν αποτελεί κάτι επικίνδυνο ούτε είναι πιθανό να προκαλέσει άμεσα προβλήματα υγείας όταν γίνεται περιστασιακά.

Ωστόσο, επισημαίνουν ότι η συστηματική κατανάλωση νερού από μπουκάλια που εκτίθενται συχνά σε υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να αυξήσει σημαντικά την έκθεση του οργανισμού σε δυνητικά επιβλαβείς ουσίες.

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