Ηλεκτρικά και υβριδικά αλλάζουν τον χάρτη της αυτοκίνησης στην Ευρώπη

Οι ταξινομήσεις των νέων αυτοκινήτων στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 5,7% από την αρχή του έτους, με μια ισχυρή απόδοση τον Ιούνιο να συμβάλλει σε ένα θετικό πρώτο εξάμηνο του 2026. Αυτό συνέβη σε ένα πλαίσιο επίμονων γεωπολιτικών αντιξοοτήτων που επηρεάζουν αρνητικά τις προοπτικές.

Η αγορά συνέχισε να επωφελείται από την ισχυρή καταναλωτική ζήτηση για μια σειρά ηλεκτρικών τεχνολογιών, η οποία καθοδηγείται κυρίως από μέτρα στήριξης της αγοράς. Τα υβριδικά-ηλεκτρικά οχήματα αποτελούν την πιο δημοφιλή επιλογή συστήματος μετάδοσης κίνησης μεταξύ των αγοραστών, ενώ τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία έφτασαν το 20,7%. Επιπλέον, τα plug-in υβριδικά κατέλαβαν το 9,8% της αγοράς της ΕΕ, αναφέρει ο Σύνδεσμος Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA).

Νέες ταξινομήσεις αυτοκινήτων στην ΕΕ ανά πηγή ενέργειας. Μέχρι τον Ιούνιο του 2026, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία κατείχαν μερίδιο 20,7% στην αγορά της ΕΕ, από 15,6% ένα χρόνο νωρίτερα. Οι ταξινομήσεις υβριδικών-ηλεκτρικών αυτοκινήτων κατέλαβαν το 37,3% της αγοράς, παραμένοντας η προτιμώμενη επιλογή μεταξύ των καταναλωτών στην ΕΕ. Ταυτόχρονα, το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων μειώθηκε στο 29,7%, σε σύγκριση με 37,8% ένα χρόνο νωρίτερα.

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Το πρώτο εξάμηνο του 2026, ταξινομήθηκαν 1.220.890 νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία, καταλαμβάνοντας το 20,7% της αγοράς της ΕΕ. Τρεις από τις τέσσερις μεγαλύτερες αγορές της ΕΕ, οι οποίες συνολικά αντιπροσώπευαν το 63% όλων των ταξινομήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων με μπαταρία, σημείωσαν ισχυρή ανάπτυξη: Γαλλία (+62,9%), Γερμανία (+48%) και Δανία (+41,2%). Το Βέλγιο κατέγραψε επίσης αύξηση (+8,2%), αν και με πιο μέτριο ρυθμό.

Τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2026 έδειξαν επίσης ότι οι νέες ταξινομήσεις υβριδικών-ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην ΕΕ αυξήθηκαν στις 2.198.148 μονάδες, υποστηριζόμενες από την ανάπτυξη στην Ιταλία (+23%) και την Ισπανία (+20,8%), ενώ η Γερμανία (+6,9%) και η Γαλλία (+3,2%) κατέγραψαν επίσης αυξήσεις. Συνολικά, τα υβριδικά-ηλεκτρικά μοντέλα αντιπροσώπευαν το 37,3% της συνολικής αγοράς της ΕΕ.

Οι ταξινομήσεις υβριδικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων με δυνατότητα plug-in συνέχισαν να αυξάνονται, φτάνοντας τις 577.735 μονάδες το πρώτο εξάμηνο του 2026. Αυτό οφείλεται στην αύξηση του όγκου πωλήσεων σε βασικές αγορές όπως η Ιταλία (+84,3%), η Ισπανία (+39%) και η Γερμανία (+17,9%). Τα νέα υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα με δυνατότητα plug-in αντιπροσωπεύουν πλέον το 9,8% των ταξινομήσεων στην ΕΕ, από 8,5% την ίδια περίοδο το 2025.

Βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα. Μέχρι το τέλος Ιουνίου 2026, οι ταξινομήσεις βενζινοκίνητων αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 17,2%, με μειώσεις σε όλες τις μεγάλες αγορές. Η Γαλλία κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση, με τον όγκο πωλήσεων να μειώνεται κατά 34,2%, ενώ και άλλες βασικές αγορές κατέγραψαν διψήφιες μειώσεις: Ισπανία (-18,5%), Γερμανία (-18,2%) και Ιταλία (-17,1%).

Με 1.309.153 ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων το πρώτο εξάμηνο του 2026, το μερίδιο αγοράς για τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα μειώθηκε στο 22,2% από 28,4% το πρώτο εξάμηνο του 2025. Εν τω μεταξύ, η αγορά πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων συνέχισε την πτωτική της τάση, με τις ταξινομήσεις να μειώνονται κατά 16,5% και να αντιπροσωπεύουν το 7,5% των ταξινομήσεων νέων αυτοκινήτων, από 9,4%.

AΠΕ - ΜΠΕ