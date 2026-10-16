Γαλλογερμανικός συμβιβασμός για τα αυτοκίνητα: Φρένο στην πλήρη ηλεκτροκίνηση το 2035 – Ασπίδα απέναντι στην Κίνα

Ο Λις χαρακτήρισε τη συμφωνία ισχυρό μήνυμα για τον ευρωπαϊκό τομέα αυτοκινήτου, σημειώνοντας ότι προστατεύει θέσεις εργασίας σε κατασκευαστές, προμηθευτές και εργοστάσια της Κάτω Σαξονίας. Πρόσθεσε ότι ο συμβιβασμός θα ενισχύσει επίσης αναδυόμενες αγορές, όπως εκείνες των μπαταριών και του πράσινου χάλυβα.

Παρίσι και Βερολίνο επιβεβαίωσαν ότι κατέληξαν σε κοινή προσέγγιση για τη διασφάλιση του μέλλοντος της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας. Η συμφωνία προβλέπει μικρότερη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα έως το 2035 και ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγής, διασφαλίζοντας ότι ηλεκτρικά οχήματα επόμενης γενιάς θα αναπτύσσονται και θα κατασκευάζονται στην Ευρώπη.

Σε κοινή δήλωση, οι δύο χώρες αναφέρουν ότι συμφώνησαν σε μια κοινή προσέγγιση με στόχο να εξασφαλιστεί το μέλλον του κλάδου. «Έχουμε μια ξεκάθαρη φιλοδοξία: να επιτύχουμε τον μετασχηματισμό της βιομηχανίας μας του αυτοκινήτου, διατηρώντας παράλληλα τις φιλοδοξίες μας για το Κλίμα και την παραγωγή μας στην Ευρώπη», δήλωσε μέσω του X ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Το σχέδιο θέτει ευρωπαϊκή πορεία για την απανθρακοποίηση, με ρυθμιστική ευελιξία και κίνητρα για επενδύσεις, έρευνα, παραγωγή και ανθεκτικές εφοδιαστικές αλυσίδες, σύμφωνα με την κοινή δήλωση.

Για να επιτευχθεί ο συμβιβασμός, η Γαλλία αποδέχθηκε μεγαλύτερη ευελιξία για τα οχήματα με θερμικούς κινητήρες, όπως ζητούσε η Γερμανία για την προστασία της ισχυρής αυτοκινητοβιομηχανίας της. Η συμφωνία σηματοδοτεί την εγκατάλειψη του στόχου για πλήρη μετάβαση σε αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα το 2035, εξέλιξη που απογοητεύει τις περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Σύμφωνα με γαλλογερμανικό έγγραφο που είχε δει την Πέμπτη το Γαλλικό Πρακτορείο, οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα πρέπει να μειώσουν τις εκπομπές CO2 κατά 90% έως το 2035, χωρίς να αντισταθμίσουν το υπόλοιπο 10%. Η πρόβλεψη διαφοροποιείται από αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το έγγραφο αιτιολογεί την παραχώρηση επικαλούμενο την αυξανόμενη χρήση «ανανεώσιμων καυσίμων», μεταξύ των οποίων και τα βιοκαύσιμα.

Σε αντάλλαγμα, η Γερμανία αποδέχεται αυστηρότερο ορισμό της ευρωπαϊκής προτίμησης. Βάσει αυτού, επιχειρήσεις που λαμβάνουν δημόσιους πόρους θα υποχρεούνται να προμηθεύονται εξαρτήματα κατασκευασμένα στην Ευρώπη ή σε ορισμένες χώρες-εταίρους.

Η λογική του «Made in Europe», που αποτελεί μορφή προστατευτισμού, θα καλύπτει την παραγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε στενούς εταίρους της, όπως η Βρετανία, η Νορβηγία και η Ελβετία. Στόχος είναι, μεταξύ άλλων, να αντιμετωπιστεί η μαζική εισροή κινεζικών οχημάτων στην Ευρώπη.

Η συμφωνία αναμένεται να επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει το πακέτο μέτρων για την αυτοκινητοβιομηχανία και τη νομοθεσία για την ευρωπαϊκή προτίμηση. Οι διαπραγματεύσεις για τα ζητήματα αυτά βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ των κρατών-μελών και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Πηγή: ΚΥΠΕ