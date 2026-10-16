Η Fiat Professional στηρίζει τους επαγγελματίες με νέες προσφορές σε Doblò, Scudo και Ducato

Η νέα καμπάνια απευθύνεται τόσο σε μικρές επιχειρήσεις και αυτοεργοδοτούμενους όσο και σε μεγαλύτερες εταιρείες που χρειάζονται αξιόπιστα οχήματα για τις καθημερινές τους εργασίες. Με τιμές που ξεκινούν από €18.500 πλέον ΦΠΑ, η Fiat Professional επιχειρεί να προσφέρει πρακτικές λύσεις, συνδυάζοντας τη λειτουργικότητα με την οικονομία και τις αυξημένες μεταφορικές δυνατότητες.

Fiat Doblò

Στη βάση της γκάμας βρίσκεται το Fiat Doblò, ένα ευέλικτο επαγγελματικό όχημα που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καθημερινών διανομών και των μετακινήσεων μέσα στην πόλη. Οι συμπαγείς εξωτερικές του διαστάσεις διευκολύνουν την κίνηση σε στενούς δρόμους και την πρόσβαση σε περιορισμένους χώρους, χωρίς να περιορίζουν σημαντικά τις δυνατότητες μεταφοράς. Ο χώρος φόρτωσης φτάνει τα 4,4 κυβικά μέτρα, ενώ υπάρχει δυνατότητα επέκτασής του για τη μεταφορά αντικειμένων μεγαλύτερου μήκους. Το Doblò διατίθεται πλέον από €18.500 πλέον ΦΠΑ.

Fiat Scudo

Για επιχειρήσεις με αυξημένες απαιτήσεις, το Fiat Scudo αποτελεί την ενδιάμεση πρόταση της σειράς. Προσφέρει χώρο φόρτωσης έως 6,6 κυβικά μέτρα και ωφέλιμο φορτίο που φτάνει τους 1,2 τόνους. Παράλληλα, η σχεδίασή του επιτρέπει την πρόσβαση σε γκαράζ, στοιχείο ιδιαίτερα χρήσιμο για επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε αστικά κέντρα. Το Scudo συνδυάζει την ευρυχωρία με την πρακτικότητα και διατίθεται στην κυπριακή αγορά από €23.500 πλέον ΦΠΑ.

Fiat Ducato

Στην κορυφή της συγκεκριμένης πρότασης βρίσκεται το Fiat Ducato, ένα επαγγελματικό όχημα σχεδιασμένο για απαιτητικές μεταφορές. Με χώρο φόρτωσης που φτάνει τα 17 κυβικά μέτρα και ωφέλιμο φορτίο έως 1.380 κιλά, μπορεί να εξυπηρετήσει επιχειρήσεις που μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες εμπορευμάτων ή ογκώδη εξοπλισμό. Οι διαθέσιμοι χώροι και οι μεταφορικές του δυνατότητες το καθιστούν κατάλληλο για ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών εφαρμογών. Η τιμή του ξεκινά από €25.500 πλέον ΦΠΑ.

Μέσα από τη νέα καμπάνια, η Fiat Professional δίνει έμφαση στην επιλογή του κατάλληλου οχήματος ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες κάθε επιχείρησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τους εκθεσιακούς χώρους της CiC Automasters, να γνωρίσουν τα τρία μοντέλα και να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες εκδόσεις και τις προσφορές.