Το κρυφό κόλπο στο κλειδί του αυτοκινήτου που πολλοί οδηγοί αγνοούν

Πρόκειται για τη δυνατότητα ανοίγματος των ηλεκτρικών παραθύρων από απόσταση, χρησιμοποιώντας μόνο το κλειδί του οχήματος.

Πώς λειτουργεί το κόλπο;

Σε αυτοκίνητα που διαθέτουν τη συγκεκριμένη λειτουργία, ο οδηγός μπορεί να πατήσει το κουμπί ξεκλειδώματος και στη συνέχεια να το κρατήσει πατημένο για μερικά δευτερόλεπτα. Ανάλογα με το μοντέλο, τα παράθυρα αρχίζουν να κατεβαίνουν αυτόματα, επιτρέποντας στον ζεστό αέρα να διαφύγει πριν επιβιβαστούν οι επιβάτες.

Η δυνατότητα αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην Κύπρο, όπου τους καλοκαιρινούς μήνες η θερμοκρασία στο εσωτερικό ενός σταθμευμένου αυτοκινήτου μπορεί να αυξηθεί σημαντικά.

Σε ορισμένα οχήματα υπάρχει και η αντίστροφη λειτουργία, δηλαδή το κλείσιμο των παραθύρων με παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού κλειδώματος.

Δεν λειτουργεί σε όλα τα αυτοκίνητα

Η συγκεκριμένη δυνατότητα εξαρτάται από τη μάρκα, το μοντέλο, τη χρονολογία και τον εξοπλισμό του οχήματος, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται ενεργοποίηση από τις ρυθμίσεις.

Οι οδηγοί μπορούν να συμβουλευτούν το εγχειρίδιο του κατασκευαστή για να διαπιστώσουν αν το αυτοκίνητό τους υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία, φροντίζοντας πάντοτε να μην υπάρχουν εμπόδια κατά το κλείσιμο των παραθύρων.