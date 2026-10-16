Στην πρώτη δημόσια εμφάνισή της μετά την επιστροφή της στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Μέγκαν Μαρκλ επέλεξε δύο δημοφιλείς φθινοπωρινές αποχρώσεις: το μπορντό και το βαθύ μελιτζανί.
Η Μέγκαν Μαρκλ επέστρεψε στη Βρετανία και έκλεψε τις εντυπώσεις – Η κομψή εμφάνιση και το μήνυμα της επιστροφής
Η δούκισσα του Σάσεξ επέλεξε μπορντό και βαθύ μελιτζανί, ενώ το σύνολό της παρέπεμπε σε προηγούμενη επίσκεψή της στο στούντιο.
Η δούκισσα του Σάσεξ συνόδευσε τον πρίγκιπα Χάρι στο Νότινγχαμ, στην κεντρική Αγγλία. Εκεί επισκέφθηκαν το Community Recording Studio, στούντιο ηχογράφησης που διαχειρίζεται φιλανθρωπική οργάνωση για νέους, καθώς και την τράπεζα τροφίμων Himmah Hub, σύμφωνα με το Elle.
Επιλέγοντας Βρετανούς σχεδιαστές, φόρεσε μακρύ μάλλινο παλτό σε μελιτζανί απόχρωση, καφέ πλεκτό ζιβάγκο και σκουλαρίκια από τον οίκο Joseph. Τα συνδύασε με μίντι φούστα από το The Fold London και κλασικές γόβες Jennifer Chamandi.
Η εμφάνιση αποτέλεσε επίσης διακριτική αναφορά στην πρώτη επίσημη επίσκεψή της στο στούντιο, λίγο μετά την ανακοίνωση των αρραβώνων της με τον πρίγκιπα Χάρι, όταν είχε επιλέξει και πάλι κομμάτια από τον ίδιο οίκο.
Η Μέγκαν Μαρκλ ήταν ευδιάθετη και χαμογελαστή. Σε μία από τις παρευρισκόμενες έξω από το στούντιο είπε: «Είναι υπέροχο που επιστρέψαμε», σύμφωνα με το περιοδικό People.
Στα επαγγελματικά της σχέδια περιλαμβάνονται η διαχείριση του lifestyle brand της, «As Ever», καθώς και η επανασύνδεσή της με φιλανθρωπικές οργανώσεις που είχε υπό την προστασία της την περίοδο που ασκούσε τα καθήκοντά της ως μέλος της βασιλικής οικογένειας.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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