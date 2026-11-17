Το πρόβλημα, το οποίο επηρέασε την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για δύο εργάσιμες ημέρες, οφειλόταν σε συνδυασμό τεχνικών παραγόντων, που προκάλεσαν υπερφόρτωση των διακομιστών και καθυστέρησαν την αποκατάσταση της λειτουργίας.

Σε εκτενή ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τσαρλς Λαμάνα, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Microsoft, αρμόδιος για τα Copilot, Agents και Platform, παρουσίασε τα αποτελέσματα της διερεύνησης του περιστατικού.

Ένα σφάλμα που υπήρχε από τον Ιούλιο

Σύμφωνα με τον Λαμάνα, η διακοπή προκλήθηκε από τρεις παράγοντες: ένα προϋπάρχον σφάλμα λογισμικού, την απότομη αύξηση της διαδικτυακής κίνησης και τη μειωμένη διαθέσιμη χωρητικότητα των διακομιστών.

Το σφάλμα συνδεόταν με διόρθωση λογισμικού που είχε προετοιμαστεί ειδικά για τους διακομιστές πύλης δικτύου του Microsoft 365 και παρέμενε ανενεργό από τον περασμένο Ιούλιο.

Όπως εξήγησε, η μειωμένη χωρητικότητα των διακομιστών δεν θα προκαλούσε από μόνη της πρόβλημα. Ωστόσο, όταν συνδυάστηκε με την αυξημένη κίνηση, ενεργοποιήθηκε το συγκεκριμένο σφάλμα.

Αποτέλεσμα ήταν να αρχίσουν να συσσωρεύονται αιτήματα προς τους διακομιστές, μέχρι που αυτοί σταμάτησαν να ανταποκρίνονται.

Το περιστατικό εκδηλώθηκε κατά τις ώρες αιχμής της διαδικτυακής κίνησης στις Ηνωμένες Πολιτείες, επηρεάζοντας χρήστες του Outlook σε παγκόσμιο επίπεδο.

Γιατί χρειάστηκαν δύο εργάσιμες ημέρες για την αποκατάσταση

Η Microsoft εξήγησε επίσης γιατί η αποκατάσταση της λειτουργίας αποδείχθηκε πιο χρονοβόρα από ό,τι συνήθως.

Όπως ανέφερε ο Λαμάνα, κάθε φορά που οι διακομιστές επανέρχονταν σε λειτουργία, δέχονταν αμέσως μεγάλο αριθμό αιτημάτων που είχαν συσσωρευτεί κατά τη διάρκεια της διακοπής.

Αυτό προκαλούσε νέα υπερφόρτωση, με αποτέλεσμα οι διακομιστές να σταματούν ξανά να ανταποκρίνονται, δυσκολεύοντας τις προσπάθειες των τεχνικών ομάδων.

Η διακοπή επηρέασε την επικοινωνία επιχειρήσεων, κυβερνητικών υπηρεσιών, σχολείων και παρόχων υπηρεσιών υγείας, αναδεικνύοντας τον βαθμό εξάρτησης πολλών οργανισμών από τις ψηφιακές υπηρεσίες της εταιρείας.

Η δημόσια συγγνώμη της Microsoft

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Microsoft αναγνώρισε τις επιπτώσεις που είχε η βλάβη στην καθημερινότητα των χρηστών και στη λειτουργία επιχειρήσεων και οργανισμών.

«Ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη για τις επιπτώσεις που υπέστησαν όλοι οι πελάτες μας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η εταιρεία αναγνωρίζει τον αντίκτυπο του περιστατικού στις καθημερινές και επιχειρηματικές δραστηριότητες των χρηστών.

Η τεχνική εξήγηση της Microsoft αποδίδει, επομένως, το παγκόσμιο μπλακ άουτ όχι σε μία μεμονωμένη βλάβη, αλλά σε μια αλληλουχία προβλημάτων που εκδηλώθηκαν ταυτόχρονα και δυσχέραναν την επαναφορά της υπηρεσίας.