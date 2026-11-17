Το πολυσέλιδο πόρισμα αναμένεται να αποσταλεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών και καταλήγει ότι η προποφόλη που ανιχνεύθηκε στον οργανισμό του τραγουδιστή ήταν ο βασικός παράγοντας που οδήγησε στον θάνατό του. Παράλληλα, φέρεται να εντοπίστηκαν ακόμη οκτώ ουσίες, οι οποίες λειτούργησαν επιβαρυντικά.

Πολύμηνες τοξικολογικές αναλύσεις

Σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα, τα δείγματα από τη σορό του τραγουδιστή είχαν αποσταλεί στις αρχές Οκτωβρίου στο εργαστήριο του ΑΠΘ, όπου ο καθηγητής Νικόλαος Ράικος και η επιστημονική του ομάδα πραγματοποίησαν σειρά τοξικολογικών εξετάσεων για την καταγραφή όλων των ουσιών που υπήρχαν στον οργανισμό του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέληξε στις 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών, κατά τη διάρκεια διαδικασίας πλασμαφαίρεσης σε ιατρείο στο Κολωνάκι.

Αναφορά σε επεισόδιο άπνοιας

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι στο πόρισμα γίνεται λόγος για επεισόδιο άπνοιας μετά τη χορήγηση προποφόλης κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, εξετάζεται κατά πόσο η άμεση δυνατότητα παροχής οξυγόνου θα μπορούσε να είχε διαφοροποιήσει την εξέλιξη του περιστατικού.

Στο πόρισμα φέρεται επίσης να περιλαμβάνονται αναφορές σε επιστημονική βιβλιογραφία και αντίστοιχα περιστατικά, προκειμένου να τεκμηριωθεί η δράση της προποφόλης και των υπόλοιπων ουσιών που εντοπίστηκαν.

Το πόρισμα στον ανακριτή

Όπως σημειώνεται, το πόρισμα του εργαστηρίου του ΑΠΘ μαζί με τα ευρήματα της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών θα διαβιβαστούν στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση.

Για την υπόθεση έχουν προφυλακιστεί οι γιατροί Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος, οι οποίοι διατηρούσαν το ιατρείο όπου πραγματοποιήθηκε η πλασμαφαίρεση.

Τα ερευνητικά ευρήματα

Από την έρευνα έχουν προκύψει στοιχεία σχετικά με τη λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης και τους χρόνους ενεργοποίησης των συναγερμών του κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Το ΕΚΑΒ κλήθηκε περίπου μία ώρα αργότερα για παροχή βοήθειας, ενώ ο τραγουδιστής μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη και τα τελικά πορίσματα θα αποτελέσουν μέρος της ανακριτικής διαδικασίας.