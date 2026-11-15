ΗΠΑ: Τα υβριδικά αυτοκίνητα κερδίζουν έδαφος εν μέσω πολέμου στο Ιράν και ακριβότερης βενζίνης

Η αυξανόμενη δημοτικότητα των υβριδικών, που μπορούν να κινούνται με βενζίνη ή ηλεκτρική ενέργεια, ενίσχυσε τις πωλήσεις ιαπωνικών και νοτιοκορεατικών αυτοκινητοβιομηχανιών στις ΗΠΑ το 2026. Παράλληλα, οδήγησε τόσο καθιερωμένους κατασκευαστές όσο και νεότερους παίκτες σε νέες επενδύσεις.

Η Honda, διαχρονικός ανταγωνιστής της Toyota, η οποία ηγείται στην αμερικανική αγορά υβριδικών, ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα επένδυση 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την κατασκευή νέου εργοστασίου υβριδικών στο Οχάιο και την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας σε μονάδες άλλων δύο πολιτειών.

Η Nissan, η οποία θα παρουσιάσει το πρώτο σημαντικό υβριδικό μοντέλο της για την αμερικανική αγορά το φθινόπωρο, αναγνώρισε ότι η απουσία της από την κατηγορία περιόριζε τις πωλήσεις της, δήλωσε ο Ponz Pandikuthira, ανώτερος αντιπρόεδρος της Nissan Americas.

«Χάσαμε αυτή την κίνηση», είπε ο Pandikuthira, προσθέτοντας ότι πολλοί πελάτες θέλουν τουλάχιστον να εξετάσουν και να δοκιμάσουν ένα υβριδικό, ακόμη κι αν τελικά αγοράσουν όχημα με κινητήρα εσωτερικής καύσης (ICE).

Η General Motors, η οποία είχε αποφύγει τα υβριδικά νωρίτερα στη δεκαετία του 2020, όταν επένδυε σημαντικά στα ηλεκτρικά οχήματα, σχεδιάζει να προσφέρει υβριδικά «σε πολλαπλά τμήματα, τα βασικά τμήματα στα οποία συμμετέχουμε», δήλωσε τον περασμένο μήνα η διευθύνουσα σύμβουλος Mary Barra, σε τηλεδιάσκεψη.

«Θα μιλήσουμε περισσότερο γι’ αυτά καθώς πλησιάζουμε στην κυκλοφορία», ανέφερε, απαντώντας σε ερώτηση αναλυτή της Wall Street.

Οι πωλήσεις υβριδικών ηλεκτρικών οχημάτων έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από ένα πέμπτο από τα μέσα του 2025. Το μερίδιό τους στην αγορά έφτασε το 16,3% στο τέλος του δεύτερου τριμήνου, σύμφωνα με την Cox Automotive, πάροχο υπηρεσιών και τεχνολογίας για τον κλάδο του αυτοκινήτου.

Πρόκειται για επίπεδο-ρεκόρ, από 13% έναν χρόνο νωρίτερα. Η αύξηση αυτή έρχεται σε αντίθεση με την υποχώρηση του μεριδίου των οχημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης και των ηλεκτρικών οχημάτων. Τα τελευταία επηρεάστηκαν από την κατάργηση των φορολογικών εκπτώσεων στις ΗΠΑ, βάσει νομοθεσίας που υπέγραψε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Οι τιμές της βενζίνης παρέμειναν πάνω από τα 4 δολάρια ανά γαλόνι για μεγάλο μέρος του 2026, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με την American Automobile Association, ο μέσος όρος των τιμών ανέρχεται σήμερα στα 3,87 δολάρια ανά γαλόνι.

Περισσότερες επιλογές

Η Nissan θα ξεκινήσει την παρουσία της στην κατηγορία των υβριδικών στις ΗΠΑ με το Rogue, την υβριδική έκδοση του συμπαγούς SUV που αποτελεί το κορυφαίο σε πωλήσεις μοντέλο της εταιρείας με κινητήρα εσωτερικής καύσης στην αμερικανική αγορά.

Η Nissan έχει παρουσιάσει δύο γενιές υβριδικών σε άλλες αγορές, αλλά πριν από μερικά χρόνια άρχισε να σχεδιάζει μια έκδοση προσαρμοσμένη στις συνθήκες οδήγησης των ΗΠΑ.

«Όταν χρησιμοποιούμε το σύστημα στην Ιαπωνία και την Ευρώπη, αυτό γίνεται κυρίως σε αστικές συνθήκες οδήγησης, όπου αποδίδει ιδιαίτερα καλά λόγω της συνεχούς στάσης και κίνησης», δήλωσε ο Pandikuthira.

Το νέο Rogue είναι «βελτιστοποιημένο για τις συνθήκες οδήγησης στις ΗΠΑ», με έμφαση στην οδήγηση σε αυτοκινητόδρομους, ανέφερε ο ίδιος.

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό του οχήματος είναι η αρχιτεκτονική της Nissan, στην οποία το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης είναι αυτό που κινεί τους τροχούς. Ο βενζινοκινητήρας δεν κινεί απευθείας το όχημα. Το σύστημα, που διατίθεται στην αγορά με την ονομασία «e-POWER», έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει πιο αθόρυβη και ομαλή οδήγηση από άλλα υβριδικά μοντέλα που κινούνται με βενζινοκινητήρα.

Με το Rogue, η Nissan επιλέγει την πιο δημοφιλή κατηγορία υβριδικών οχημάτων στις ΗΠΑ. Τα συμπαγή SUV, με επικεφαλής τα Toyota RAV-4 και Honda CR-V, αντιπροσωπεύουν περίπου το 30% των πωλήσεων υβριδικών στη χώρα, δήλωσε η Stephanie Valdez Streaty, διευθύντρια βιομηχανικών πληροφοριών στην Cox.

Η Valdez Streaty αποδίδει την ανάπτυξη των υβριδικών όχι μόνο στις υψηλότερες τιμές της βενζίνης, αλλά και στην ευρύτερη γκάμα διαθέσιμων μοντέλων, μετά την είσοδο στην αγορά νεότερων κατασκευαστών υβριδικών, μεταξύ των οποίων οι νοτιοκορεατικές Kia και Hyundai.

Εκτίμησε ότι η προσθήκη υβριδικών σε δημοφιλείς κατηγορίες, όπως τα φορτηγά και τα SUV πλήρους μεγέθους, θα μπορούσε να οδηγήσει σε καλές πωλήσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ