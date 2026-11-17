Σύμφωνα με το δημοσίευμα του France 24, τις τελευταίες εβδομάδες κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναρτήσεις που υποστήριζαν ότι στις 17 Νοεμβρίου θα διακοπούν παγκοσμίως η ηλεκτροδότηση, το διαδίκτυο και οι τραπεζικές υπηρεσίες, καλώντας τους πολίτες να προετοιμαστούν για πολυήμερη κρίση.

Η αφορμή ήταν δοκιμή της FEMA

Όπως αναφέρει το France 24, οι φήμες φαίνεται να ξεκίνησαν από προγραμματισμένη άσκηση του αμερικανικού οργανισμού διαχείρισης εκτάκτων αναγκών FEMA, η οποία θα πραγματοποιήσει στις 17 Νοεμβρίου δοκιμή του εθνικού συστήματος προειδοποίησης έκτακτης ανάγκης στις ΗΠΑ.

Η δοκιμή αφορά αποκλειστικά τον έλεγχο της δυνατότητας μετάδοσης μηνυμάτων μέσω τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών και δεν περιλαμβάνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, διαδικτύου ή άλλων υπηρεσιών.

They said the public was never in danger. Then why does November 17 keep showing up? 👽 #November17 #Nov17 #GroundStop #FAA #NewOrleans #DisclosureDay #LeaveTheWorldBehind #StephenKing #TheSimpsons #BabaVanga #UFO #Aliens #Blackout #BreakingNews #USA https://t.co/HSisT5UPkS — Jay Memes 🇺🇸 (@jay4magic) November 15, 2026

Ρόλος λογαριασμών κρυπτονομισμάτων

Λογαριασμοί που δραστηριοποιούνται στον χώρο των κρυπτονομισμάτων συνέβαλαν σημαντικά στη διάδοση των ισχυρισμών, υποστηρίζοντας ψευδώς ότι η άσκηση της FEMA αποτελεί προετοιμασία για μεγάλη κυβερνοεπίθεση που θα επηρεάσει τράπεζες και υποδομές.

Ορισμένες αναρτήσεις μάλιστα προέτρεπαν τους χρήστες να αποσύρουν τις καταθέσεις τους και να τις μετατρέψουν σε κρυπτονομίσματα.

What if the Nov 17 "blackout" is cover for something bigger? 🕵️ The board says yes. Officially: it's a 1-minute Emergency Alert test on TV & radio, ~2:20 PM ET Tue. Power stays on. The guy with 400 cans of beans and no opener disagrees 🕯️ #Blackout #November17 #AIart https://t.co/paIBC5PQol — ZJ shorts (@thezjshorts) November 16, 2026

Εσφαλμένες αναφορές στην ΕΕ και στους Simpsons

Το France 24 σημειώνει ότι η θεωρία συνωμοσίας ενισχύθηκε επίσης από παραπλανητικές αναφορές στις οδηγίες ετοιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πράγματι συστήνει στα νοικοκυριά να διατηρούν αποθέματα βασικών αγαθών για τουλάχιστον 72 ώρες σε περίπτωση σοβαρής κρίσης.

Παράλληλα, διακινήθηκαν ισχυρισμοί ότι η σειρά κινουμένων σχεδίων The Simpsons είχε «προβλέψει» το μπλακ άουτ της 17ης Νοεμβρίου. Ωστόσο, σύμφωνα με το France 24, το σχετικό επεισόδιο αφορούσε μια φανταστική διακοπή ρεύματος λόγω καταιγίδας και όχι κυβερνοεπίθεση ή παγκόσμια κατάρρευση υποδομών.

🚨 Does something EXPLOSIVE occur tomorrow—November 17? Counting January 21 as Day 1, tomorrow marks Trump’s 666th full day in office—and a nationwide Emergency Alert System test is scheduled for the same day. Coincidence—? 👀🔥 #November17 #Trump #EAS #BoPolny https://t.co/bFVT4W4JAP — Bo Polny | “God’s Analyst of Time” (@BoPolny) November 17, 2026

Πραγματικά περιστατικά τροφοδότησαν την ανησυχία

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι πρόσφατα τεχνολογικά προβλήματα και κυβερνοεπιθέσεις συνέβαλαν στη διάδοση της φημολογίας.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται εκτεταμένες διακοπές υπηρεσιών της Microsoft, προβλήματα στις αερομεταφορές στις ΗΠΑ και κυβερνοεπιθέσεις που επηρέασαν συστήματα ψύξης σε σούπερ μάρκετ ευρωπαϊκών χωρών.

Ωστόσο, το France 24 υπογραμμίζει ότι κανένα από αυτά τα περιστατικά δεν συνδέεται με κάποιο σχέδιο παγκόσμιου μπλακ άουτ στις 17 Νοεμβρίου.

Look at what is converging around November 13 and November 17. Back in 1960, Heinz von Foerster and two colleagues published a paper titled “Doomsday: Friday, 13 November, AD 2026,” using a mathematical model that projected the world’s population toward infinity. Now, on November 13, we’re watching a global Microsoft outage disrupt Outlook, Teams, and Copilot, while the FAA has ordered a nationwide flight ground stop because of air traffic control communication failures. A tanker has also struck a cruise vessel in New Orleans, creating another major disruption. And just four days from now, FEMA is scheduled to conduct a nationwide emergency broadcast test on November 17. Meanwhile, we’re seeing increasingly capable AI agents, questions about technological dependence, and military security developments in the UK. Then there’s the imagery from Leave the World Behind—a fictional cyberattack, communications failures, and a world suddenly thrown into chaos. Even the clock showing 11:16 and 11:17 caught my attention, along with the Simpsons episode I came across involving a blackout and a nuclear power plant. I can’t prove these events are connected, and I’m not claiming the Microsoft outage was caused by rogue AI or that a cyberattack is underway. But when I put all of this together, I have to ask: are we becoming increasingly vulnerable to a single point of failure in the systems we depend on every day? Revelation 13 describes a system with extraordinary control over commerce and daily life. Are we paying attention to how quickly technology is becoming essential to everything? I’m watching November 17 closely, but I’m not predicting a disaster. Test everything against the Word. Stay awake. Stay ready. #EndTimes #BibleProphecy #ArtificialIntelligence #Revelation13 #leavetheworldbehind — DiscipleDerek (@Disciple_Derek) November 14, 2026

Καμία ένδειξη για παγκόσμια διακοπή

Σύμφωνα με το France 24, οι ισχυρισμοί περί παγκόσμιας διακοπής ηλεκτροδότησης, διαδικτύου και τραπεζικών υπηρεσιών δεν στηρίζονται σε πραγματικά στοιχεία.

Το μέσο καταλήγει ότι πρόκειται για ακόμη μία θεωρία συνωμοσίας που αξιοποίησε υπαρκτά γεγονότα και ανησυχίες γύρω από την κυβερνοασφάλεια και τις κρίσιμες υποδομές, χωρίς όμως να υπάρχουν αποδείξεις ότι επίκειται κάποιο παγκόσμιο μπλακ άουτ.