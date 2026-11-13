Δεν τα βρίσκουν εργοδότες κι εργαζόμενοι στη Mercedes στη Γερμανία: Εξετάζουν το κλείσιμο εργοστασίων

Η διοίκηση επικαλείται το υψηλό κόστος παραγωγής και την απουσία συμφωνίας για τη μείωση του κόστους εργασίας. Η εξέλιξη αποτελεί νέα κλιμάκωση της κρίσης στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία έχει ήδη οδηγήσει στη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση που έχει γίνει ποτέ στη Volkswagen και απειλεί δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας σε έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της χώρας.

Ο επικεφαλής παραγωγής της Mercedes, Michael Schiebe, δήλωσε ότι η διοίκηση «αποφάσισε από κοινού να σταματήσει όλες τις περαιτέρω επενδύσεις στις γερμανικές μας εγκαταστάσεις». Η πολυτελής αυτοκινητοβιομηχανία αποφάσισε να αναστείλει τις επενδύσεις επειδή δεν μπορεί να συμφωνήσει με το συμβούλιο εργαζομένων και τους εκπροσώπους των συνδικάτων για τις μειώσεις στο κόστος εργασίας, σύμφωνα με συνέντευξη με μέλη του εκτελεστικού διοικητικού συμβουλίου, η οποία κοινοποιήθηκε στο εταιρικό δίκτυο.

Η Mercedes πιέζει τους εργαζομένους εδώ και μήνες να προτείνουν τρόπους μείωσης του κόστους και εξοικονόμησης πόρων στη διαχείριση. Τον Σεπτέμβριο, ο Schiebe προειδοποίησε το προσωπικό ότι δύο εργοστάσια στη Γερμανία θα μπορούσαν να κλείσουν, αν δεν υπάρξει πρόοδος.

«Όλοι θέλουμε να αποφύγουμε το κλείσιμο εργοστασίων πάση θυσία. Δυστυχώς, ωστόσο, πρέπει τώρα να διερευνήσουμε αυτήν την επιλογή με περισσότερες λεπτομέρειες», δήλωσε στο υπόμνημα το μέλος του διοικητικού συμβουλίου Britta Seeger.

Οι εξελίξεις σημειώνονται ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με το IG Metall, το μεγαλύτερο συνδικάτο της Γερμανίας. Η Volkswagen αναμένεται να ξεκινήσει τις δικές της διαπραγματεύσεις με το μεγαλύτερο βιομηχανικό συνδικάτο στις 24 Νοεμβρίου. Απεργίες διαφαίνονται στις αρχές του έτους, εν μέσω εντάσεων για σχέδια που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απώλεια 100.000 θέσεων εργασίας και στο κλείσιμο έως και τεσσάρων εργοστασίων στη Γερμανία.

Η κρίση επεκτείνεται και στην αλυσίδα εφοδιασμού. Την περασμένη εβδομάδα, η Schaeffler ανακοίνωσε ότι θα περικόψει 3.460 θέσεις εργασίας και θα κλείσει πέντε εγκαταστάσεις στην Ευρώπη, τέσσερις από αυτές στη Γερμανία, επικαλούμενη την ασθενή ζήτηση για αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Η συμβουλευτική εταιρεία Roland Berger προειδοποίησε ότι έως το 2030 ενδέχεται να χαθούν τουλάχιστον 200.000 θέσεις εργασίας στον αυτοκινητοβιομηχανικό κλάδο της Γερμανίας. Οι Κινέζοι ανταγωνιστές κερδίζουν μερίδιο αγοράς στην Ευρώπη, με στελέχη να ζητούν από τις Βρυξέλλες προστατευτικά μέτρα.

Την Πέμπτη, ο διευθύνων σύμβουλος της Stellantis, Αντόνιο Φιλόσα, προειδοποίησε επίσης για αύξηση του κόστους τουλάχιστον κατά το επόμενο έτος.

Πηγή: ΚΥΠΕ