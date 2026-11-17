Για τον πέμπτο κατηγορούμενο, 33 ετών, καταχωρήθηκε ξεχωριστή υπόθεση, προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί ως μάρτυρας κατηγορίας. Η υπόθεσή του ορίστηκε στις 25 Νοεμβρίου για επιβολή ποινής.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν δέκα κατηγορίες, μεταξύ άλλων για υποστήριξη και συμμετοχή στην τρομοκρατική ομάδα Χαμάς, καθώς και για συνωμοσία με σκοπό τη χρήση εκρηκτικών υλών.

Κατηγορούνται για διάπραξη κακουργήματος κατά παράβαση του άρθρου 371 του Ποινικού Κώδικα, του νόμου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την προστασία των θυμάτων, όπως έχει τροποποιηθεί.

Σύμφωνα με τις κατηγορίες, σε χρονικό διάστημα μεταξύ του 2025 και του Μαΐου του 2026, εντός και εκτός της Δημοκρατίας, συνωμότησαν μεταξύ τους και με άλλα άτομα για να παράσχουν υποστήριξη στην τρομοκρατική ομάδα Χαμάς ως προς την κατασκευή εκρηκτικών υλών.

Επίσης, κατηγορούνται ότι, στον ίδιο τόπο και χρόνο, συνωμότησαν μεταξύ τους για να προβούν σε πράξη τρομοκρατίας που θα μπορούσε να πλήξει σοβαρά την Κυπριακή Δημοκρατία και να προκαλέσει σοβαρό εκφοβισμό του κοινού, συγκεκριμένα μέσω της κατασκευής και χρήσης εκρηκτικών υλών.

Αντιμετωπίζουν ακόμη κατηγορία συνωμοσίας για φόνο, κατά παράβαση του άρθρου 217 του Ποινικού Κώδικα. Συγκεκριμένα, κατηγορούνται ότι, στον ίδιο τόπο και χρόνο με την πρώτη κατηγορία, συνωμότησαν για να χρησιμοποιήσουν εκρηκτικές ύλες που θα είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο ανθρώπων.

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν επίσης συμμετοχή σε τρομοκρατική ομάδα, με γνώση των παράνομων σκοπών της, μέσω συνδρομής στην κατασκευή εκρηκτικών υλών που προορίζονταν για χρήση. Κατηγορούνται ακόμη ότι συμμετείχαν σε πράξη τρομοκρατίας που θα μπορούσε να πλήξει σοβαρά την Κυπριακή Δημοκρατία και να προκαλέσει σοβαρό εκφοβισμό του κοινού, δηλαδή στην κατασκευή εκρηκτικών υλών.

Πηγή: ΚΥΠΕ