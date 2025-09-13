Γιατί καίω παραπάνω βενζίνη απ’ ό,τι ανακοινώνει η κατασκευάστρια εταιρεία -Ο πραγματικός λόγος

Η κατανάλωση καυσίμου αποτελεί ένα από τα βασικά κριτήρια επιλογής ενός αυτοκινήτου, σε μία εποχή που οι ιδιοκτήτες οχημάτων έρχονται αντιμέτωποι με ένα αρκετά υψηλό κόστος χρήσης, εξαιτίας των τιμών των καυσίμων που έχουν εδραιωθεί σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Στο πλαίσιο μίας έρευνας αγοράς, πολλοί είναι εκείνοι που συγκρίνουν τις καταναλώσεις των μοντέλων που ανακοινώνουν οι κατασκευαστές, ωστόσο αφού επιλέξουν το καινούργιο τους όχημα, διαπιστώνουν στην πορεία ότι οι επίσημες τιμές κατανάλωσης σπανίως ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και στις τιμές που αναγράφονται στον πίνακα οργάνων.

Σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα αυτοκίνητα καταναλώνουν κατά μέσο όρο 20% περισσότερο καύσιμο από όσο διαφημίζεται επίσημα — και σε ορισμένες περιπτώσεις, η διαφορά μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Γιατί συμβαίνει αυτό;

Το πρόβλημα ξεκινά από τον τρόπο μέτρησης της κατανάλωσης. Οι εργαστηριακές δοκιμές διεξάγονται σε ιδανικές, ελεγχόμενες συνθήκες, χωρίς κυκλοφοριακή συμφόρηση, σε σταθερές θερμοκρασίες, από έμπειρους οδηγούς, με χαμηλό φορτίο και χωρίς χρήση κλιματισμού.

Στην πραγματικότητα, ωστόσο, το μποτιλιάρισμα, η χρήση του κλιματιστικού, η ταχύτητα, ο τύπος του δρόμου, ακόμη και το φορτίο του οχήματος, επηρεάζουν σημαντικά την πραγματική κατανάλωση, αυξάνοντάς την συχνά σε υψηλότερα επίπεδα απ’ ό,τι ανακοινώνουν οι εταιρείες.

Για παράδειγμα, η οδήγηση σε περιοχές με ανηφορική κλίση αυξάνει το φορτίο του κινητήρα και επομένως την κατανάλωση καυσίμου, την ίδια ώρα που η κίνηση σε δρόμους με πολλές στροφές και υψομετρικές αλλαγές μπορεί να επιταχύνει τη φθορά των ελαστικών, κάτι που με τη σειρά του αυξάνει επίσης τις ενεργειακές ανάγκες.

Η νέα διαδικασία WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) έχει μειώσει στο μισό αυτή τη διαφορά μεταξύ θεωρητικής και πραγματικής κατανάλωσης και εκπομπών. Στο παρελθόν, με το παλαιότερο πρωτόκολλο NEDC, τα αυτοκίνητα κατανάλωναν έως και 40% περισσότεροκαύσιμο από τις επίσημες μετρήσεις.

Ωστόσο, ακόμη και με το WLTP, η απόκλιση παραμένει υπαρκτή, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη για μετρήσεις σε πιο ρεαλιστικές συνθήκες, αλλά και για ενημερωμένους αγοραστές.

Πηγή: carandmotor.gr