Ορόσημο πέντε εκατομμυρίων για το δημοφιλές Skoda Fabia

Το Skoda Fabia, ένα από τα πλέον δημοφιλή μοντέλα της μάρκας γιορτάζει ένα σημαντικό ορόσημο στην ιστορία του. Το Fabia με τον αριθμό 5.000.000 πέρασε από τις γραμμές παραγωγής στο Mladá Boleslav, αποδεικνύοντας το μέγεθος της επιτυχίας του μοντέλου. Το Skoda Fabia της πρώτης γενιάς παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο κοινό στην 58ή Έκθεση Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης το 1999 ως διάδοχο μοντέλο του Felicia. Βασιζόταν σε μια εντελώς νέα πλατφόρμα του Ομίλου Volkswagen και ξεχώριζε ως ένα από τα πλέον ευρύχωρα αυτοκίνητα στην κατηγορία του, συνδυάζοντας πρακτικότητα, εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής και μια πληθώρα χαρακτηριστικών Simply Clever. Παράλληλα, προσφερόταν με μια ευρεία γκάμα κινητήρων, κιβωτίων ταχυτήτων και τύπων αμαξώματος, καλύπτοντας έτσι ένα μεγάλο φάσμα αγοραστών.

Αυτή η συνταγή της νίκης χάρισε την επιτυχία στο Fabia, τόσο με πελάτες που παραμένουν πιστοί πολλά χρόνια όσο και με νέους πελάτες, στην Ευρώπη και ακόμα παραπέρα. Η σημερινή τέταρτη γενιά διαθέτει σύγχρονους κινητήρες εσωτερικής καύσης με μειωμένη κατανάλωση καυσίμου, καθώς και προηγμένα συστήματα ασφάλειας.

Το όνομά του έχει επίσης εδραιωθεί στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων γενιών. Το Fabia Rally2 evo και το σημερινό Skoda Fabia RS Rally2 συγκαταλέγονται στα πλέον επιτυχημένα αγωνιστικά αυτοκίνητα όλων των εποχών στις αντίστοιχές τους κατηγορίες.

Το Skoda Fabia πρώτης γενιάς (1999–2008) παρουσιάστηκε σαν πεντάθυρο hatchback, με μήκος 3.960 χιλιοστά ενώ στη συνέχεια προστέθηκε η έκδοση sports wagon και sedan. Το 2003 κυκλοφόρησε μια σπορ RS έκδοση, εξοπλισμένη με έναν υπερτροφοδοτούμενο πετρελαιοκινητήρα 1.9 TDI.

Το Skoda Fabia δεύτερης γενιάς (2007–2014) ήταν βασισμένο στην ίδια πλατφόρμα με τον προκάτοχό του, είχε μεγαλύτερο μήκος κατά 22 χιλιοστά και μεγαλύτερο ύψος κατά 47 χιλιοστά. Το 2009 η γκάμα εμπλουτίστηκε με την έκδοση Scout η οποία διέθετε off-road σχεδιαστικά χαρακτηριστικά, καθώς και με ένα μοντέλο RS με υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1.4 TSI.

Το Skoda Fabia τρίτης γενιάς (2014–2022) ήταν κατά 90 χιλιοστά φαρδύτερο και κατά 30 χιλιοστά χαμηλότερο απ’ ό,τι ο προκάτοχός του. Σημαντικές βελτιώσεις υπήρξαν και όσον αφορά στην ασφάλεια και την άνεση: το Fabia διέθετε πλέον Front Assist, adaptive cruise control και αναγνώριση κόπωσης του οδηγού.

Το Skoda Fabia τέταρτης γενιάς (2021–σήμερα) παρουσιάστηκε το 2021 βασισμένο στην πλατφόρμα MQB A0. Η γενιά αυτή ξεπερνά τα 4,1 μέτρα σε μήκος, και η χωρητικότητα του χώρου αποσκευών αυξήθηκε κατά 50 λίτρα, φτάνοντας τα εντυπωσιακά 380 λίτρα. Μπορεί να εξοπλιστεί με τα πλέον πρόσφατα χαρακτηριστικά και συστήματα άνεσης, ασφάλειας και συνδεσιμότητας και συνεχίζει με τον καλύτερο τρόπο την πορεία των προκατόχων του.

