Έτσι θα γλιτώσετε καύσιμο στο αυτοκίνητο

Όλοι οι οδηγοί θέλουν να πληρώνουν όσο το δυνατόν λιγότερα χρήματα για καύσιμο, δεδομένης της εκτίναξης των τιμών στη βενζίνη και στο πετρέλαιο. Λύση υπάρχει για αυτό, αρκεί να εφαρμοστούν κάποιοι απλοί αλλά βασικοί κανόνες, οι οποίοι μπορούν να μειώσουν σημαντικά την κατανάλωση και κατά επέκταση το κόστος.

Καταρχήν, πριν ξεκινήσετε να πάτε οπουδήποτε, καλό είναι να βλέπετε σε ποιους δρόμους η κίνηση είναι στα «κόκκινα» και που είναι η ροή καλύτερη. Άλλωστε πλέον δεν χρειάζονται μαντικές ικανότητες, αλλά ένα γρήγορο ψάξιμο από το κινητό και κατόπιν καθοδήγηση από την πιο γρήγορη διαδρομή. Εφόσον είναι εφικτό, ξεκινήστε λίγο πιο αργά για να αποφύγετε το μποτιλιάρισμα, γιατί η συνεχόμενη «1η – 2α ταχύτητα» ανεβάζει την κατανάλωση στα ύψη, ενώ ο οδηγός φτάνει στον προορισμό του κατάκοπος και με τα νεύρα τεντωμένα.

Οι χειρότερες, ατελείωτες ουρές στα μεγάλα αστικά κέντρα δημιουργούνται όταν βρέχει, όπου διαδρομές των 30 λεπτών για παράδειγμα, μπορεί να γίνουν σε 2 ώρες. Οπότε από την προηγούμενη μέρα κοιτάμε την πρόγνωση του καιρού. Στην περίπτωση που μπορεί η μετακίνηση να γίνει με μετρό η τρένο (π.χ. στο κέντρο της Αθήνας), σίγουρα είναι προτιμότερο. Εκτός από την κίνηση, μια θέση στάθμευσης είναι δυσεύρετη, οπότε θα χρειαστεί επιπλέον κόστος για πάρκινγκ.

Κατά την «κρύα» εκκίνηση του κινητήρα, δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να περιμένετε σταματημένοι, έως ότου ανεβάσει θερμοκρασία. Το μόνο που επιτυγχάνεται είναι άσκοπη σπατάλη καυσίμου. Ο σωστός τρόπος είναι οδήγηση σε ήπιους ρυθμούς για τα πέντε πρώτα λεπτά, μέχρι να λειτουργήσουν όλα σωστά και το καλοριφέρ να βγάλει πιο γρήγορα ζεστό αέρα τις κρύες μέρες του χειμώνα.

Ο οδηγός πρέπει πάντα να παρακολουθεί τη ροή της κίνησης και τα φανάρια σε απόσταση αρκετών μέτρων, προκειμένου να σηκώνει από πιο νωρίς το πόδι του από το πεντάλ του γκαζιού (όχι με νεκρά αλλά με ταχύτητα) και όχι να φρενάρει λίγο πριν ακινητοποιηθεί στο φανάρι.

Επίσης, πρέπει να αποφεύγονται ακρότητες και να μη λειτουργεί το μοτέρ με μεγάλη σχέση στο κιβώτιο και πολύ χαμηλή ταχύτητα κίνησης, γιατί τότε δεν θα κάνει καλή καύση και θα αρχίσει να χτυπάει πειράκια. Από την στιγμή που ο οδηγός καταλαβαίνει ότι ο κινητήρας έχει πιάσει την κατάλληλη ροπή και δεν ζορίζεται, τότε αμέσως πρέπει να αλλάζει ταχύτητα. Άλλωστε στα καινούργια αυτοκίνητα υπάρχει και σχετική ένδειξη.

Οι σωστές πιέσεις των ελαστικών, παίζουν και αυτές σημαντικό ρόλο ως προς την κατανάλωση και φυσικά στην οδική συμπεριφορά. Οι κατασκευαστές προτείνουν για μείωση της κατανάλωσης μια μικρή αύξηση της πίεσης κατά περίπου 0,2 bar από το κανονικό. Το αναγράφουν στο εγχειρίδιο χρήσης ή στο πορτάκι του ρεζερβουάρ. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να επιτευχθεί εξοικονόμηση καυσίμου μέχρι κατά 10%.

Όσοι κάνουν ταξίδια και το αυτοκίνητο διαθέτει cruise control, τότε πρέπει να το ενεργοποιούν οπωσδήποτε. Το λογισμικό διατηρεί την επιλεγμένη ταχύτητα με την καλύτερη δυνατή ρύθμιση – πίεση στο πεντάλ του γκαζιού. Εάν το μοντέλο περιλαμβάνει Adaptive Cruise Control, τότε είναι πολύ καλύτερα γιατί προσαρμόζει και την απόσταση από το προπορευόμενο όχημα. Βέβαια σε κάθε περίπτωση ο οδηγός πρέπει να έχει έτοιμα τα ανακλαστικά του και να μην αφήνεται πλήρως στα ηλεκτρονικά βοηθήματα.

autogreeknews.gr