Ένα νέο κουμπί τοποθετείται στα κλειδιά των αυτοκινήτων - Ποια είναι η άγνωστη λειτουργία του

Ένα καινούργιο κουμπί έχει προστεθεί στα κλειδιά αρκετών νέων μοντέλων, ωστόσο οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν ποια είναι η λειτουργία του.

Στα περισσότερα σύγχρονα αυτοκίνητα, το κλειδί μοιάζει να έχει πλέον διακοσμητικό ρόλο, καθώς δεν απαιτείται να μπει στη μίζα για να βάλουμε μπρος τον κινητήρα. Ωστόσο οι κατασκευαστές έχουν βρει άλλες χρήσιμες λειτουργίες για τον μηχανισμό του κλειδιού, οι οποίες κάνουν ευκολότερη τη ζωή των οδηγών, ωστόσο συχνά παραμένουν άγνωστες.

Το σύμβολο που έχει τοποθετηθεί πάνω στο συγκεκριμένο κουμπί (το «κυκλάκι» στο κλειδί της εισαγωγικής εικόνας) θυμίζει το βελάκι που συμβολίζει την ανακύκλωση του αέρα που συναντάμε και στο ταμπλό, στις λειτουργίες του air condition. Και πράγματι, η συγκεκριμένη λειτουργία σχετίζεται με το σύστημα κλιματισμού του οχήματος.

Αν πατήσετε το εν λόγω κουμπί για πέντε δευτερόλεπτα, ο κινητήρας ενεργοποιείται εξ αποστάσεως, μαζί με το σύστημα κλιματισμού της καμπίνας, ώστε όταν μπείτε μέσα, η θερμοκρασία να είναι ιδανική.

Σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης, το κουμπί πρέπει να πατηθεί για 5 συνεχόμενα δευτερόλεπτα, και ο οδηγός να βρίσκεται σχετικά κοντά στο όχημα. Η λειτουργία απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 10 λεπτά, για λόγους ασφαλείας, σε περίπτωση που πατήθηκε κατά λάθος ή αλλάξατε γνώμη.

Επομένως για όσους έχουν κλειδί που διαθέτει τη συγκεκριμένη λειτουργία (το συναντήσαμε πρόσφατα στο αναβαθμισμένο BYD ATTO 3 που δοκιμάσαμε), οι ειδικοί προτείνουν την ενεργοποίηση της λειτουργίας περίπου 5 λεπτά πριν μπείτε στην καμπίνα, ώστε αυτή να προλάβει να αποκτήσει την ιδανική θερμοκρασία.

