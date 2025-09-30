Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Auto

Ένα νέο κουμπί τοποθετείται στα κλειδιά των αυτοκινήτων - Ποια είναι η άγνωστη λειτουργία του

ΠΟΛΙΤΗΣ AUTO

Header Image

Σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης, το κουμπί πρέπει να πατηθεί για 5 συνεχόμενα δευτερόλεπτα, και ο οδηγός να βρίσκεται σχετικά κοντά στο όχημα.

Ένα καινούργιο κουμπί έχει προστεθεί στα κλειδιά αρκετών νέων μοντέλων, ωστόσο οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν ποια είναι η λειτουργία του.

Στα περισσότερα σύγχρονα αυτοκίνητα, το κλειδί μοιάζει να έχει πλέον διακοσμητικό ρόλο, καθώς δεν απαιτείται να μπει στη μίζα για να βάλουμε μπρος τον κινητήρα. Ωστόσο οι κατασκευαστές έχουν βρει άλλες χρήσιμες λειτουργίες για τον μηχανισμό του κλειδιού, οι οποίες κάνουν ευκολότερη τη ζωή των οδηγών, ωστόσο συχνά παραμένουν άγνωστες.

Το σύμβολο που έχει τοποθετηθεί πάνω στο συγκεκριμένο κουμπί (το «κυκλάκι» στο κλειδί της εισαγωγικής εικόνας) θυμίζει το βελάκι που συμβολίζει την ανακύκλωση του αέρα που συναντάμε και στο ταμπλό, στις λειτουργίες του air condition. Και πράγματι, η συγκεκριμένη λειτουργία σχετίζεται με το σύστημα κλιματισμού του οχήματος.

Αν πατήσετε το εν λόγω κουμπί για πέντε δευτερόλεπτα, ο κινητήρας ενεργοποιείται εξ αποστάσεως, μαζί με το σύστημα κλιματισμού της καμπίνας, ώστε όταν μπείτε μέσα, η θερμοκρασία να είναι ιδανική.

Σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης, το κουμπί πρέπει να πατηθεί για 5 συνεχόμενα δευτερόλεπτα, και ο οδηγός να βρίσκεται σχετικά κοντά στο όχημα. Η λειτουργία απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 10 λεπτά, για λόγους ασφαλείας, σε περίπτωση που πατήθηκε κατά λάθος ή αλλάξατε γνώμη.

Επομένως για όσους έχουν κλειδί που διαθέτει τη συγκεκριμένη λειτουργία (το συναντήσαμε πρόσφατα στο αναβαθμισμένο BYD ATTO 3 που δοκιμάσαμε), οι ειδικοί προτείνουν την ενεργοποίηση της λειτουργίας περίπου 5 λεπτά πριν μπείτε στην καμπίνα, ώστε αυτή να προλάβει να αποκτήσει την ιδανική θερμοκρασία.

carandmotor,gr

Tags

AUTOAUTO NEWS

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα