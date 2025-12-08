Κλέβουν αυτοκίνητα με ένα απλό μπουκάλι νερού - Αυτό είναι το νέο φθηνό κόλπο των κλεφτών

Ένα αθώο αντικείμενο μετατρέπεται σε εργαλείο κλοπής, με τους δράστες να εκμεταλλεύονται τον αιφνιδιασμό του οδηγού.

Οι κλοπές αυτοκινήτων εξελίσσονται συνεχώς, με τις συμμορίες να εγκαταλείπουν πλέον τα περίπλοκα ηλεκτρονικά συστήματα παραβίασης και να στρέφονται σε απλές, σχεδόν καθημερινές παγίδες που μπορούν να ξεγελάσουν ακόμη και τους πιο υποψιασμένους οδηγούς. Την ώρα που πολλοί ανησυχούν για τα keyless συστήματα και τις πιθανές ευπάθειές τους, οι δράστες αποδεικνύουν ότι συχνά το πιο αποτελεσματικό κόλπο είναι και το πιο απλό.

Το τελευταίο διάστημα, σε αρκετές χώρες της Ευρώπης έχουν καταγραφεί περιστατικά όπου οι κλέφτες χρησιμοποιούν ένα αντικείμενο που όλοι έχουμε στο αυτοκίνητο ή στο σπίτι, ένα κοινό πλαστικό μπουκάλι νερού. Η απλότητά του είναι και το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της μεθόδου, καθώς το βλέμμα των περισσότερων οδηγών δεν θα σταθεί ποτέ πάνω του, πόσο μάλλον θα το θεωρήσει ύποπτο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, λοιπόν, εργαλείο στα «χέρια» των σπειρών έχει γίνει το… υπεράνω πάσης υποψίας άδειο πλαστικό μπουκάλι νερού το οποίο χρησιμοποιείται με έναν απλό άλλα ιδιαιτέρως έξυπνο τρόπο: Το μπουκάλι τοποθετείται ανάμεσα σε έναν από τους πίσω τροχούς και τον θόλο του. Μόλις ο ανυποψίαστος οδηγός εκκινήσει το αυτοκίνητο και πραγματοποιήσει μερικά μετρά πίσω από το τιμόνι, ο τροχός συμπιέζει το μπουκάλι, με αποτέλεσμα να παραχθεί ένας ιδιαίτερα έντονος θόρυβος.

Ο οδηγός αντιλαμβάνεται ότι κάτι πήγε στραβά, και κατευθύνεται έντρομος προς τον πίσω τροχό - από τον οποίο ακούστηκε ο θόρυβος – προκειμένου να ελέγξει το τι συνέβη. Όπως είναι κατανοητό, πάνω στον πανικό του ο οδηγός δεν βγάζει τα κλειδιά από τη μίζα, και έτσι οι δράστες που τον παρακολουθούν εισβάλλουν εντός του οχήματος, αρπάζοντας το αυτοκίνητο μπροστά στα μάτια του.

Θύμα του συγκεκριμένου κόλπου έχουν πέσει ήδη δεκάδες οδηγοί στην Ευρώπη, και ως εκ τούτου οι αστυνομικές αρχές έχουν σημάνει κόκκινο συναγερμό, εφιστώντας την προσοχή στους πολίτες. Αυτό που έχουν να κάνουν οι οδηγοί είναι, προτού εισέλθουν στο όχημα, να προχωρούν σε έναν διεξοδικό οπτικό έλεγχο στο αμάξωμα του αυτοκινήτου του.

Και σε περίπτωση που εντοπίσουν ένα σφηνωμένο μπουκάλι στον τροχό να ειδοποιήσουν αμέσως τις αστυνομικές αρχές, μιας και οι δράστες θα βρίσκονται κρυμμένοι μόλις λίγα μέτρα μακριά τους.

Πηγή: carandmotor.gr