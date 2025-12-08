Σε επιφυλακή ο Δ. Πόλης Χρυσοχούς λόγω των χθεσινών πλημμυρών

Σε επιφυλακή βρίσκεται ο Δ. Πόλης Χρυσοχούς λόγω των χθεσινών πλημμυρών.

Από την συσσώρευση νερού έκλεισε την Κυριακή ο δρόμος Λατσιού Πόλης - Χρυσοχούς ωστόσο λίγες ώρες αργότερα δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία. Επίσης συσσώρευση νερού σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Κυριακής και στην λεωφόρο Μάριον Αρσινόη στην Πόλη Χρυσοχούς.

Σε ανακοίνωση του ο Δήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς Γιώτης Παπαχριστοφή που επισκέφτηκε από την πρώτη στιγμή τις πλημμυρισμένες περιοχές ανέφερε πως χάρη στη συλλογική προσπάθεια, τα περισσότερα προβλήματα έχουν ήδη αντιμετωπιστεί σε μεγάλο βαθμό.

Τα συνεργεία του Δήμου συνεχίζουν τις εργασίες αποκατάστασης, και σήμερα δήλωσε με στόχο την πλήρη επαναφορά της ομαλότητας και την προστασία των δημοτών και των περιουσιών τους.

Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς προσθέτει ο κ. Παπαχριστοφή θα παραμείνει σε επιφυλακή και σε στενή συνεργασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες για τυχόν περαιτέρω ανάγκες που ενδέχεται να προκύψουν.

Στο έργο αντιμετώπισης της χθεσινής κατάστασης συνέχισε, συνέδραμαν και ιδιώτες που διέθεσαν ντίκερ και άλλο εξοπλισμό, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προσπάθεια άμεσης αντιμετώπισης των προβλημάτων.

Επιπρόσθετα ο Δήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την άμεση ανταπόκριση και την άψογη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών στην αντιμετώπιση των πρωτοφανών πλημμυρικών φαινομένων που έπληξαν χτες τον Δήμο τους με σχετική ανακοίνωση.

Ο κ. Παπαχριστοφή εξέφρασε τις ευχαριστίες του και στην Αστυνομία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την άμεση κινητοποίηση και τον αποτελεσματικό συντονισμό τους, καθώς και στα συνεργεία του Δήμου και το εργατικό προσωπικό, που εργάστηκαν αδιάκοπα κάτω από δύσκολες συνθήκες.

Σημειώνεται πως την Κυριακή έγινε και μερική ανάκληση προσωπικού στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.