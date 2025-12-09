Ο μακρύτερος ευθύς δρόμος στον πλανήτη Γη: 240 χιλιόμετρα χωρίς ούτε μία καμπύλη

Ένας οδηγός μπορεί να διανύσει ολόκληρη την διαδρομή αυτή χωρίς την ανάγκη να στρίψει το τιμόνι ούτε κατά ένα εκτοστό, κάτι ασυνήθιστο σε οποιαδήποτε διαδρομή μεγάλης απόστασης.

Οι οδοί είναι ζωτικές για την ανάπτυξη των κοινωνιών, συνδέουν ανθρώπους, διευκολύνουν μετακινήσεις και ωθούν την οικονομική ανάπτυξη. Αν και υπάρχουν εκατοντάδες στον πλανήτη Γη, ένας δρόμος ξεχωρίζει για το ότι είναι ο πιο μακρύς από όλους.

Διασχίζοντας μια αφιλόξενη έρημο και χωρίς ούτε μία στροφή, εκεί όπου ο ουρανός και η γη συγχωνεύονται, αυτή η διαδρομή είναι παράδειγμα της ανθρώπινης επινόησης. Σε ποιο σημείο του πλανήτη μας λοιπόν βρίσκεται αυτός ο δρόμος που κατέχει το ρεκόρ Γκίνες του πιο ίσιου;

Πρόκειται για τη διαδρομή Highway 10, έναν δρόμο που έχει μετασχηματίσει την έννοια του να μετακινείται κανείς από ξηρά στο κέντρο της Σαουδικής Αραβίας. Ένας οδηγός μπορεί να τη διανύσει ολόκληρη χωρίς την ανάγκη να στρίψει το τιμόνι ούτε κατά ένα εκτοστό, κάτι ασυνήθιστο σε οποιαδήποτε διαδρομή μεγάλης απόστασης.

Ο δρόμος αρχικά κατασκευάστηκε ως ιδιωτική οδός για τον βασιλιά Φαχντ της Σαουδικής Αραβίας / GOOGLE

Ο δρόμος αρχικά κατασκευάστηκε ως ιδιωτική οδός για τον βασιλιά Φαχντ της Σαουδικής Αραβίας, αν και σήμερα έχει μετατραπεί σε θεμελιώδη αρτηρία για τη μεταφορά εμπορευμάτων μεταξύ του κέντρου και της δύσης της χώρας με τα Εμιράτα. Το σύνολο του αυτοκινητόδρομου εκτείνεται για 1480 χιλιόμετρα, συνδέοντας το Ad Darb με τα σύνορα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Με ένα τμήμα 240 χιλιομέτρων χωρίς στροφές, και για τον στρατηγικό του ρόλο στη μεταφορά εμπορευμάτων μεταξύ του κέντρου της χώρας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Η κατασκευή αυτής της διαδρομής ήταν κατόρθωμα μηχανικής που επέτρεψε να χαραχθεί μια ευθεία γραμμή στο επίπεδο και ερημικό έδαφος του Rub' al-Khali, γνωστού ως το «Τέταρτο Κενό».

Αν και η οδήγηση σε αυτή την αυτοκινητόδρομο μπορεί να φαίνεται απλή, η πραγματική δυσκολία είναι να διατηρήσει κανείς τη συγκέντρωση. Η μονοτονία του τοπίου και η έλλειψη οπτικών ερεθισμάτων μπορεί να προκαλέσουν υπνηλία και νοητική αποσύνδεση.

Πηγή: iefimerida.gr