Γιατί οι οδηγοί πρέπει να χτυπούν το καπό πριν την εκκίνηση τον χειμώνα

Μια απλή αλλά κρίσιμη συνήθεια καλούνται να υιοθετήσουν οι οδηγοί κατά τους χειμερινούς μήνες, ιδιαίτερα όσοι μετακινούνται νωρίς το πρωί, προκειμένου να αποφύγουν δυσάρεστες εκπλήξεις.

Τον τελευταίο καιρό, η σφοδρότητα του χειμώνα γίνεται αισθητή με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, όπως αποδείχθηκε τόσο από τις φονικές πλημμύρες της προηγούμενης εβδομάδας όσο και από τις έντονες χιονοπτώσεις στη Βόρεια Ελλάδα, που συνοδεύτηκαν από σημαντική πτώση της θερμοκρασίας.

Σε όλες τις ακραίες καιρικές κατάστασής του χειμώνα, και οδηγοί πρέπει να προσαρμόσουν αναλόγως την συμπεριφορά τους, αφού οι χειμερινές συνθήκες διαμορφώνουν ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό στο οδικό δίκτυο, το οποίο όλοι οφείλουμε να λαμβάνουμε υπόψη πριν καθίσουμε πίσω από το τιμόνι.

Όπως επισημαίνουν οι αρμόδιες αρχές και οι ειδικοί, κατά τους χειμερινούς μήνες είναι απαραίτητη η χρήση κατάλληλων ελαστικών (με παρουσία αλυσίδων ή χιονοκουβέρτων σε συνθήκες χιονιού), η διατήρηση ασφαλών αποστάσεων από τα προπορευόμενα οχήματα, καθώς και η υιοθέτηση μιας πιο συνειδητοποιημένης και προσεκτικής οδήγησης.

Μια τέτοια στάση μάς επιτρέπει να αντιδρούμε έγκαιρα και με ασφάλεια σε απρόβλεπτες συνθήκες, όπως ο πάγος στο οδόστρωμα ή τα φαινόμενα έντονης βροχόπτωσης και ομίχλης.

Ωστόσο, εξίσου σημαντική είναι και η συμπεριφορά του οδηγού πριν καν καθίσει πίσω από το τιμόνι. Συγκεκριμένα, μια κίνηση που πρέπει να κάνουμε όλοι πριν ξεκινήσουμε το αυτοκίνητο μας είναι να χτυπάμε ελαφρά το καπό πριν την εκκίνηση του κινητήρα, δημιουργώντας έτσι έναν θόρυβο που μπορεί να αποτρέψει σοβαρά ατυχήματα.

Και αυτό γιατί, κατά τη διάρκεια του χειμώνα, μικρά ζώα όπως γάτες, σκιουράκια ή άλλα θηλαστικά αναζητούν συχνά καταφύγιο στον χώρο του κινητήρα, εκμεταλλευόμενα τη σχετική ζεστασιά που προσφέρει.

Σε πολλές περιπτώσεις, τα ζώα αυτά κοιμούνται και δεν αντιλαμβάνονται την παρουσία του οδηγού, παραμένοντας κρυμμένα ανάμεσα στα μηχανικά μέρη.

Η εκκίνηση του κινητήρα υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή ακόμη και θάνατο των ζώων, καθώς κινούμενα εξαρτήματα, όπως ιμάντες και αλυσίδες, λειτουργούν αμέσως μετά το γύρισμα του κλειδιού ή το πάτημα του κουμπιού εκκίνησης.

Έτσι, οι ειδικοί υπενθυμίζουν πως πρέπει να προχωράμε πάντα σε αυτή την απλή κίνηση του χτυπήματος στο καπό, η οποία λειτουργεί ως προειδοποίηση, δίνοντας στα ζώα τον χρόνο να απομακρυνθούν με ασφάλεια από τον χώρο του κινητήρα.



Παράλληλα, κατά τους χειμερινούς μήνες παρατηρείται σε ορισμένες περιοχές και αυξημένη παρουσία τρωκτικών, όπως αρουραίοι και ποντίκια, οι οποίοι επίσης βρίσκουν καταφύγιο στα αυτοκίνητα.

Το πρόβλημα σε αυτές τις περιπτώσεις δεν περιορίζεται μόνο στην παρουσία τους, αλλά επεκτείνεται σε σοβαρές μηχανικές βλάβες, καθώς τα ζώα αυτά συχνά ροκανίζουν καλωδιώσεις και εξαρτήματα του ηλεκτρικού συστήματος.

Οι ζημιές μάλιστα μπορεί να προκαλέσουν βραχυκυκλώματα και δυσλειτουργίες, με το κόστος αποκατάστασης να είναι αρκετά υψηλό.

Πηγή: carandmotor.gr