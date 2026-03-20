Η άγνωστη λειτουργία αυτού του διακόπτη στο αμάξι μας - Γιατί θα μας σώσει στη βροχή

Ένας γνωστός σε όλους διακόπτης κρύβει μια άγνωστη στους περισσότερους λειτουργία, η οποία μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια σε βροχερές ημέρες σαν τη σημερινή.

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που προκαλεί η έντονη βροχόπτωση είναι ο περιορισμός της ορατότητας προς όλες τις κατευθύνσεις, η οποία μπορεί να αντιμετωπιστεί -ανάλογα με την περίπτωση- με διάφορους τρόπους.

Πέρα από τις ίδιες τις σταγόνες της βροχής, τον περιορισμό της ορατότητας προκαλεί και το θόλωμα των γυάλινων επιφανειών του οχήματος, εξαιτίας της διαφοράς θερμοκρασίας ανάμεσα στο εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον.

Λύση στο πρόβλημα αυτό μπορεί να δώσει η ορθή λειτουργία του συστήματος κλιματισμού, ωστόσο, ο οδηγός έχει και άλλα όπλα στα φαρέτρα του τα οποία μπορεί και πρέπει να αξιοποιήσει.

Ανάμεσα σε αυτά ανήκει και ο γνωστός σε όλους μας διακόπτης του θερμαινόμενου παρμπρίζ, ο οποίος μέσα σε λίγα λεπτά καθαρίζει το τζάμι από την υγρασία. Τι συμβαίνει όμως όταν η υγρασία έχει καλύψει και τους πλευρικούς καθρέπτες, αποτρέποντας έτσι από τους οδηγούς να δουν στα πλάγια του αυτοκινήτου τους;

Το συγκεκριμένο πρόβλημα, φυσικά, δεν έχει περάσει απαρατήρητο από τις αυτοκινητοβιομηχανίες οι οποίες έχουν φροντίσει να παρέχουν χείρα βοηθείας στους οδηγούς.

Για το τελευταίο φροντίζει πάλι το ίδιο κουμπί, το οποίο βρίσκεται στην κεντρική κονσόλα των περισσότερων σύγχρονων αυτοκινήτων. Πρόκειται για το κουμπί ξεθαμπώματος του πίσω τζαμιού, το οποίο, όπως αγνοούν πολλοί, προσφέρει τις «υπηρεσίες» του και στους πλευρικούς καθρέπτες – αρκεί οι τελευταίοι να είναι θερμαινόμενοι.

Αξίζει να σημειωθεί τέλος ότι οι θερμαινόμενοι καθρέπτες δεν αποτελούν στοιχείο του εξοπλισμού όλων των αυτοκινήτων. Σε περίπτωση, λοιπόν, που το αυτοκίνητό σου δεν ενσωματώνει τη συγκεκριμένη λειτουργία, τότε πρέπει να αναζητήσεις εναλλακτικούς τρόπους για το ξεθάμπωμα των καθρεπτών.

Πρώτα απ’ όλα, όμως, πρέπει να γνωρίζεις ότι εφόσον διατηρείς τους καθρέπτες καθαρούς, τότε αυτοί θα θολώνουν λιγότερο απ’ ό,τι συνήθως. Όσο περισσότερους ρύπους και σκόνη έχει μια γυάλινη επιφάνεια, τόσο πιο εύκολα συγκεντρώνεται υγρασία και έτσι μεγεθύνεται και το πρόβλημα με το θόλωμα των τζαμιών.

