To Renault 4 κερδίζει τον τίτλο του «AUTOBEST Best Buy Car of Europe 2026»

To νέο Renault 4 αποτελεί την καλύτερη επιλογή για το Ευρωπαϊκό αγοραστικό κοινό για το 2026. Το Γαλλικό ηλεκτρικό μοντέλο βραβεύτηκε ως το «BEST BUY CAR OF EUROPE 2026» από τον Ανεξάρτητο Δημοσιογραφικό Οργανισμό AUTOBEST. Για πρώτη φορά στην ιστορία των Ευρωπαϊκών Βραβείων Αυτοκινήτου, εκατομμύρια χρήστες είχαν τη δυνατότητα να ψηφίσουν άμεσα τα αγαπημένα τους αυτοκίνητα και να συμμετέχουν στην επιλογή ταυτόχρονα με την επαγγελματική επιτροπή του AUTOBEST. Η Κύπρος συμμετέχει στο θεσμό μέσω του Δημοσιογράφου Πέτρου Σουτζιή ενώ το Κυπριακό κοινό είχε την ευκαιρία να ψηφίσει, για πρώτη φορά στην ιστορία, για τα καλύτερα αυτοκίνητα της Ευρώπης.

Οι έξι φιναλίστ του AUTOBEST CONQUEST 2026 αξιολογήθηκαν τόσο από τους δημοσιογράφους της επιτροπής του AUTOBEST από 32 ευρωπαϊκές χώρες, όσο και από την άμεση ψήφο του ευρωπαϊκού κοινού μέσω των επίσημων πλατφορμών του Οργανισμού. Το νέο RENAULT 4 πήρε τον τίτλου του «BEST BUY CAR OF EUROPE 2026» με συνολικά 39.676 βαθμούς, από επιτροπή και κοινό.

Το νέο Renault 4 βρίσκεται ήδη στους εκθεσιακούς χώρους του Ομίλου Πηλακούτα και πρόκειται για ένα μοντέλο που αντλεί έμπνευση από το ιστορικό μοντέλο της δεκαετίας του ’60. Σχεδιαστικά διατηρεί τις απλές γραμμές, την κάθετη μάσκα και τη χαρακτηριστική σιλουέτα. Ανάλογα με την έκδοση, η αυτονομία φτάνει έως και 400 χιλιόμετρα σε μικτό κύκλο, καλύπτοντας τις ανάγκες της καθημερινής χρήσης αλλά και των μικρών ταξιδιών. Η φόρτιση σε ταχυφορτιστή επιτρέπει την αναπλήρωση σημαντικού ποσοστού της μπαταρίας σε σύντομο χρόνο, κάνοντας το αυτοκίνητο πρακτικό για την καθημερινότητα. Στο εσωτερικό, η Renault έχει δώσει έμφαση στη λειτουργικότητα και τη συνδεσιμότητα. Το ταμπλό διαθέτει ψηφιακό πίνακα οργάνων και κεντρική οθόνη αφής με το σύστημα OpenR, το οποίο υποστηρίζει υπηρεσίες Google, πλοήγηση σε πραγματικό χρόνο και ασύρματη συνδεσιμότητα smartphone. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει επίσης προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και επιλογές εξατομίκευσης στο εσωτερικό και το αμάξωμα. Η καμπίνα προσφέρει άνετους χώρους για επιβάτες, ενώ ο χώρος αποσκευών είναι σχεδιασμένος ώστε να καλύπτει τις καθημερινές ανάγκες μιας μικρής οικογένειας ή ενός ενεργού lifestyle.

Σχετικά με τον Οργανισμό AUTOBEST

Ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός AUTOBEST ιδρύθηκε το 2001 και αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους ανεξάρτητους οργανισμούς δημοσιογράφων αυτοκινήτου στον κόσμο. Η επιτροπή του εκπροσωπεί 32 χώρες και περισσότερους από 665 εκατομμύρια οδηγούς σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο θεσμός εστιάζει στην ανάδειξη του αυτοκινήτου με την καλύτερη σχέση αξίας / αγοράς, αξιολογώντας κάθε υποψήφιο μοντέλο με βάση αντικειμενικά κριτήρια όπως τιμή, τεχνολογία, κατανάλωση, πρακτικότητα και δίκτυο υποστήριξης.