Έντονες αντιδράσεις για τη συμπεριφορά Φειδία προς τα ΜΜΕ

Απαξιωτική συμπεριφορά από στελέχη της «Άμεσης Δημοκρατίας» το βράδυ των εκλογών φαίνεται να υπέστησαν δημοσιογράφοι και άνθρωποι των ΜΜΕ οι οποίοι περιγράφουν σκηνικό σύγχυσης, πολύωρη αναμονή και έλλειψη ενημέρωσης κατά την προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν δηλώσεις από τον πρόεδρο του κόμματος Φειδία Παναγιώτου.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η δημοσιογράφος του ΡΙΚ Στέλλα Ολυμπίου, τα τηλεοπτικά συνεργεία λάμβαναν συνεχώς διαφορετικές οδηγίες για το πού θα βρίσκονταν στελέχη του κινήματος και πού θα γίνονταν δηλώσεις. Αρχικά ενημερώθηκαν ότι η συγκέντρωση θα γινόταν στην πλατεία του χωριού, στη συνέχεια στην εκκλησία και αργότερα σε χώρο στάθμευσης δίπλα από καφετέρια.

Όταν έφτασαν στο τελευταίο σημείο, όπως είπε, βρήκαν μόνο ένα άτομο, το οποίο τους πρόσφερε καφέ και τους ενημέρωσε ότι θα ακολουθούσαν δηλώσεις από τον Φειδία Παναγιώτου. Ωστόσο, ακολούθησε πολύωρη αναμονή μέσα στο κρύο, χωρίς ενημέρωση, και τηλεόραση για να παρακολουθούν τα αποτελέσματα ή οποιαδήποτε οργανωμένη παρουσία.

Η ίδια ανέφερε ότι όταν επικοινώνησαν ξανά ζητώντας σαφή ενημέρωση για το αν και πότε θα γίνουν δηλώσεις, η απάντηση που έλαβαν ήταν «φύγετε, δεν με κόφτει να κάνω δηλώσεις».

«Μας έστελναν από την πλατεία στην εκκλησία και μετά σε ένα πάρκινγκ δίπλα από καφετέρια. Καταλήξαμε δημοσιογράφοι και κινηματογραφιστές μέσα στο κρύο χωρίς καμία ενημέρωση. Για λόγους αξιοπρέπειας και σεβασμού προς το επάγγελμα που υπηρετώ αποφάσισα να φύγω», ανέφερε χαρακτηριστικά η Στέλλα Ολυμπίου.