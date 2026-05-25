Πέθανε η Γωγώ Μαστροκώστα - Αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας

Η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών, ενώ νοσηλευόταν στο νοσοκομείο “Ευαγγελισμός” για αρκετούς μήνες.

Η γυμνάστρια και πρώην μοντέλο αντιμετώπιζε εδώ και χρόνια σοβαρό πρόβλημα υγείας, ωστόσο το πιο πρόσφατο διάστημα η κατάστασή της είχε επιβαρυνθεί αισθητά.

Τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με πληροφορίες δεν είχε επικοινωνία με το περιβάλλον.

Την είδηση έκανε γνωστή η 17χρονη κόρη της, Βικτόρια Δέλλα, καρπός του έρωτά της με τον Τραϊανό Δέλλα, ο οποίος δεν έφυγε ποτέ από δίπλα της στη δύσκολη μάχη που έδινε με μεγάλο σθένος και αξιοπρέπεια τα τελευταία χρόνια.



