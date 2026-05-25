Οι δώδεκα βουλευτές της επαρχίας Λεμεσού - Διαβάστε όλα τα ονόματα

Στην επαρχία Λεμεσού, ο ΔΗΣΥ εκλέγει τέσσερις βουλευτές. Συγκεκριμένα, εκλέγονται οι Φωτεινή Τσιρίδου (6.956), Γιώργος Καραϊσκάκης (5.504), Μιχάλης Φελλάς (4.856) και Μιχάλης Κουνούνης (3.473).

Το ΑΚΕΛ εκλέγει τρεις βουλευτές, τους Εφραίμ Χρίστου (4.966), Μαρίνα Νικολάου (4.294) και Αργεντούλα Ιωάννου (3.803).

Το ΕΛΑΜ εξασφαλίζει δύο έδρες. Συγκεκριμένα, εκλέγονται οι Πόλυς Ανωγυριάτης (2.970) και Ευγένιος Χαμπουλλάς (2.710).

Το ΔΗΚΟ εξασφαλίζει μια έδρα και την κερδίζει με Πανίκος Λεωνίδου (3.352).

Η Άμεση Δημοκρατία κερδίζει μια έδρα και εκλέγεται βουλευτής ο Δημήτρης Σούγλης (2.766).

Μια έδρα εξασφάλισε και το ΑΛΜΑ εκλέγοντας βουλευτή τον Μιχάλη Παρασκευά (1.408).