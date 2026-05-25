Οι 19 νέοι βουλευτές της επαρχίας Λευκωσίας – Παμπορίδης, Πελεκάνος, Οδυσσέας, Φειδίας και Ειρήνη Χαραλαμπίδου

Οι χαμένοι των βουλευτικών εκλογών – Τα ποσοστά των κομμάτων που δεν εισήλθαν στη Βουλή

Πέντε έδρες έλαβε ο ΔΗΣΥ και το ΑΚΕΛ, τρεις το ΕΛΑΜ και το ΔΗΚΟ, δύο το ΑΛΜΑ και μία η Άμεση Δημοκρατία

Στην επαρχία Λεμεσού, ο ΔΗΣΥ εκλέγει πέντε βουλευτές. Συγκεκριμένα, εκλέγονται οι Δημήτρης Δημητρίου (13.157), Γιώργος Παμπορίδης (12.040), Σάβια Ορφανίδου (11.371), Ανδρέας Κωνσταντίνου (10.238) και Χαράλαμπος Πετρίδης (8.252).

Το ΑΚΕΛ εκλέγει πέντε βουλευτές, τους Στέφανο Στεφάνου (χωρίς σταυρό προτίμησης), Χρίστο Χριστοφίδη (10.911), Άριστο Δαμιανού (10.673), Γιώργο Λουκαΐδη (10.523) και Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου (9.986).

Το ΕΛΑΜ εξασφαλίζει τρεις έδρες. Συγκεκριμένα, εκλέγονται οι Χρίστος Χρίστου (χωρίς σταυρό προτίμησης), Μάριος Πελεκάνος (6.681) και Ανδρέας Παπαχαραλάμπους (2.966).

Το ΔΗΚΟ εξασφαλίζει τρεις έδρες. Συγκεκριμένα, εκλέγονται οι Νικόλας Παπαδόπουλος (χωρίς σταυρό προτίμησης), Χριστιάνα Ερωτοκρίτου (5.844) και Χρύσης Παντελίδης (4.541).

Δύο έδρες εξασφάλισε το ΑΛΜΑ, εκλέγοντας βουλευτή τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη (χωρίς σταυρό προτίμησης) και την Ειρήνη Χαραλαμπίδου (5.938).

Η Άμεση Δημοκρατία κερδίζει μια έδρα και εκλέγεται βουλευτής ο Φειδίας Παναγιώτου (5.108), με πρώτο επιλαχών τον Γιάννου Λαούρη (1.700).

